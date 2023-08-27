Общество

«Ее только на свалку»: под Волгоградом в школу учительницы-правдорубки привезли старую мебель под видом новой

Общество 27.08.2023 10:59
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27.08.2023 10:59


Преподаватель Госселекционной средней школы Камышинского района Волгоградской области Ирина Писарева чуть не упала в обморок, когда пришла на приемку «новой мебели», которую она слезно просила для учеников у начальства. 
- В августе к нам приезжала комиссия из администрации Камышинского района, в том числе - заместитель главы района Татьяна Данилова  для проверки готовности школы к учебному году, - рассказала V102.RU Ирина Александровна. – Тогда я попросила чиновников помочь нам с новой мебелью, так как старая совсем износилась. И так нам не дают уже давно ничего для работы, я, например, ноутбук для уроков сама на свои деньги покупала. Мне пообещали, что помогут с заменой мебели. 

В ожидании подарка от чиновников Ирина Писарева созвала учеников и мальчишки вытащили старые парты и стулья. Накануне долгожданную мебель привезли.
- У меня поднялось давление, когда я все это увидела. Мебель оказалась гораздо более старой и потертой, чем та, что стояла у нас в классах, - возмущается преподаватель. – Многие предметы оказались исписанными, в том числе похабными словами. Выяснилось, что раньше она стояла в другой сельской школе. Видимо, там хотели ее выкинуть, но чиновники нашли ей «лучшее» применение и просто сбагрили в другую! 

Не иначе, как унижением преподавателей и учеников назвала Ирина Александровна произошедшее не оценивает. 
- Не могу понять, то ли мне так отомстили за то, что я добивалась индексации зарплат учителей, то ли это какое-то недоразумение? – недоумевает преподаватель. – Но я этого так не оставлю. 

Напомним, имя Ирины Писаревой на слуху в Камышинском районе. Простая учительница из сельской школы в защиту своих коллег из школ Камышинского района  несколько месяцев добивалась индексации окладов и оплаты «Уроков о главном». В итоге на женщину написали анонимный донос с чудовищным обвинением, что, якобы она доводит одну из своих учениц до самоубийства. Комитет образования Камышинского района инициировал проверку по анонимному доносу, но в итоге его руководитель Андрей Байрачный покинул свою должность.


Глава Камышинского района Алексей Самсонов, которого редакция V102.RU попросила прокомментировать данную ситуацию, пояснил, что разберется в произошедшем. 
- Вернется  из командировки заместитель главы района Татьяна Данилова, поручу ей все выяснить, - заявил он. - Если мебель, действительно, старая, зачем ее было перевозить в другую школу, мне непонятно.

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