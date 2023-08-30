Волгоградское предприятие проверяют после поставки в детсад некачественного молока

Общество 30.08.2023 11:10
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30.08.2023 11:10
Сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры начали проверку в отношении крупного волгоградского предприятия ООО «Любимый город» после скандальной поставки молока в детсад. Как сообщили V102.RU в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в питьевом молоке выявлено несоответствие жирно-кислотного состава, что нарушает требования технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции».
- Пробы продукции были отобраны в детском саду Калужской области. Производителем являлось крупное Волгоградское предприятие ООО «Любимый город», - сообщили в управлении.
Количество несоответствующей продукции, направленной в социальное учреждение, составило более 73 кг, а общая партия выработанного молока в этот день - более 20 тонн.
Производителю фальсифицированной продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено обеспечить соблюдение нормативных правовых актов, касающихся и регламентирующих производство и оборот пищевой продукции, а также принять меры по недопущению в оборот продукции, несоответствующей нормативным документам.
- В настоящее время в отношении ООО «ТД Любимый город»Управлением Россельхознадзора проводится согласованная с органами прокуратуры выездная проверка, - рассказали в ведомстве. - Ранее данному производителю не однократно объявлялись предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, выносились решения о признании деклараций о соответствии недействительными. Деятельность предприятия рассматривалась на областных комиссиях по незаконному обороту промышленной продукции.
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