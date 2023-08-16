Общество

Более 4 тысяч жителей московского региона переехали в Волгоградскую область

Общество 16.08.2023 10:42
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16.08.2023 10:42


За январь-май 2023 года Волгоградскую область выбрали в качестве места жительства 16630 человек. Такие данные, передает V102.RU, опубликовал Волгоградстат. При этом в ведомстве не сообщили, сколько человек покинули регион.
Из приехавших в Волгоградскую область 1972 человека прибыли   из стран СНГ, а 274 – из других зарубежных государств. Больше всего приехавших иностранцев – из Таджикистана, Армении и Узбекистана. 
При этом около 30% от общего количества граждан, переехавших в Волгоградскую область в рамках внутрироссийской миграции, приходится на Москву и Московскую область. В количественном выражении это немногим более 4 тысяч человек. Также Волгоградскую область в качестве места жительства выбирали жители Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областей, Калмыкии и Санкт-Петербурга. 
В основном приехавшие селятся в Волгограде – 30% от количества мигрантов. На втором месте по привлекательности – Волжский, на третьем – Камышин. Реже всего новые жители региона выбирают Фроловский район – это всего 0,3% от прибывших.

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