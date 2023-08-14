В облздраве назвали фейками информацию о платных медосмотрах перед школьной физрой





В волгоградских Telgram-каналах сегодня, 14 августа, стала распространяться информация о том, что к урокам физкультуры с 1 сентября в Волгоградской области детей будут допускать только после платного медицинского осмотра. Авторы таких постов ссылаются на якобы рассылаемые сообщения в родительских чатах, после чего называют стоимость медосмотров, утверждая, что она составит ни больше, ни меньше, а ровно 5000 рублей.

Админы анонимных Telgram-каналов ссылают на закон о допуске детей к урокам физкультуры. Такой документ действительно был подписан 13 июня президентом России. Поправками в действующее законодательство предусмотрено следующее:

организация, осуществляющая образовательную деятельность, обеспечивает организацию оказания первой помощи обучающимся в период их пребывания в этой организации;

педагогические работники и иные лица при наличии соответствующей подготовки и (или) навыков вправе оказывать первую помощь в соответствии с законодательством РФ в сфере охраны здоровья (напомним в связи с этим, что согласно п. 11 ч. 1 ст. 41 Закона об образовании охрана здоровья обучающихся включает в себя обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи);

обучающиеся допускаются до занятий физической культурой на основании сведений, содержащихся в заключении медицинской организации, выданном по результатам проведенных профилактических медицинских осмотров обучающихся, осуществляемых в порядке, установленном законодательством РФ в сфере охраны здоровья.

Далее авторы анонимных каналов утверждают, будто волгоградские чиновники уже установили стоимость медицинских осмотров в размере 5000 рублей. В комитете здравоохранения Волгоградской области в ответ на это просят жителей региона не доверять сомнительным Telgram-каналам и подчеркивают, что профилактические медосмотры для волгоградских школьников были и остаются бесплатными.

– Справка о допуске школьников к занятиям физической культурой оформляется по итогам профилактического осмотра, который юные жители региона могут пройти в поликлинике по месту жительства абсолютно бесплатно по полису ОМС, – утверждают в облздраве.