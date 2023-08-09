МЧС: волгоградцам 9 августа предстоит пережить знойные два часа





Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области в связи с сильной жарой, передает V102.RU.

- По сообщению Волгоградского ЦГМС в период 13-15 часов с сохранением до конца дня 9 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+41ºС, - говорится в сообщении МЧС.

Жителей региона просят по возможности не выходить в этот период на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу.