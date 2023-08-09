МЧС: волгоградцам 9 августа предстоит пережить знойные два часа

Общество 09.08.2023 10:38
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09.08.2023 10:38
Экстренное предупреждение объявлено в Волгоградской области в связи с сильной жарой, передает V102.RU.
- По сообщению Волгоградского ЦГМС в период 13-15 часов с сохранением до конца дня 9 августа на территории Волгоградской области ожидается сильная жара +40...+41ºС, - говорится в сообщении МЧС.
Жителей региона просят по возможности не выходить в этот период на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу.
Напомним, что кратковременные дожди и грозы в волгоградском регионе синоптики обещают лишь к вечеру 9 августа.
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