Общество

В Волгоградской области дополнительно выставили 47 наблюдательных постов

Общество 06.08.2023 11:23
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06.08.2023 11:23


Дополнительные наблюдательные посты выставлены в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, экстренные службы разворачивают силы и средства, которые находятся в часовой готовности для их применения.  

— В связи с жаркой и засушливой погодой на территории Волгоградской области ГУ МЧС усиливает контроль над пожароопасной обстановкой. В постоянной готовности находится аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части. Вводятся дополнительные расчеты, которые находятся в часовой готовности для прибытия на место возможного возгорания. Усилено наблюдение с господствующих высот, как в Волгограде, так и в области. Работа ведется вместе с администрациями, лесниками, с территориально-административными комиссиями, привлекается полиция. В течение всех выходных дней сотрудники ГУ МЧС по региону посещают СНТ, места излюбленного отдыха волгоградцев на берегу Волги и Ахтубы, — прокомментировали информагентству в пресс-службе регионального главка МЧС. 

Собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах сообщил, что на сегодня по Волгограду и области действуют 47 наблюдательных постов. В Волгограде готовы к применению на случай ландшафтных пожаров пять больших автоцистерн с помпой. 

В спасательном ведомстве еще раз напоминают, что в Волгоградской области действует особый противопожарный режим, который подразумевают под собой запрет на разведение открытого огня, сжигание сухой травы, проведения огневых работ. В качестве санкции для граждан предусмотрены штрафы до 4000 рублей.  

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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