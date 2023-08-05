Парижан, Дунё и Феврония родились в июле в Волгоградской области









Родители новорожденных в Волгоградской области продолжают удивлять сотрудников органов ЗАГС выбором имен для своих чад. Как сообщили V102.RU в областном комитете юстиции, в июле редкими именами мальчиков стали Анри, Антип, Аристарх, Аршако, Аюка, Велимир, Гавриил, Добрыня, Захарий, Милош, Монтэ, Парижан и Рабиль.

У девочек - Арья, Асель, Афина, Аята, Дамелия, Дунё, Ева, Евангелина, Есения, Жасмин, Мишель, Мия и Тамика.

В Волгоградской области некоторые ранее популярные имена уже не пользуются спросом. Так, в ТОП-10 женских имен неожиданно вошли Эмма, Эмилия, Эльмина, Феврония и Ясия. Девочек также предпочитали называть Ярослава, Яна, Юлия и Юлианна.

У мальчиков популярными именами в июле стали Ярослав, Ян, Юрий, Федор, Трофим, Тимур и Тимофей. Имена Эмиль и Эллаз в этом летнем месяце почти приблизились к ТОПу мужских имен.



