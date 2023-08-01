Не отключая воды Концессии в Волгограде заменили 118 метров коллектора

В Кировском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» завершили работы по замене 118 метров канализационного коллектора. При этом, подчеркивают в компании, работы проводились без каких-либо неудобств для жителей – во время замены коллектора в дома волгоградцев продолжал в полном объеме поступать коммунальный ресурс.. Бесперебойное водоснабжение обеспечивается благодаря переключению на альтернативную схему канализации.





– Сложность работ заключается в величине диаметра трубопровода – 600 миллиметров, а также в глубине его залегания – порядка восьми метров. Кроме того, надо учитывать, что коммуникации проложены в плотной жилой застройке, – пояснили в компании корреспондентам ИА «Высота 102». – Перенос канализационного коллектора на приемлемое расстояние от жилого массива позволит упростить эксплуатацию и дальнейшую модернизацию сетей.

Для замены использовали современный полимерный трубопровод «КОРСИС», который положительно зарекомендовал себя в строительстве систем трубопроводов безнапорной ливневой, хозяйственно-бытовой и промышленной канализации. Заявленный производителем срок эксплуатации – 50 лет.

– Всего в рамках программы модернизации предстоит поэтапно заменить 3600 метров сети, – уточняют в Концессиях. – В будущем это улучшит качество услуг водоотведения для жителей целого района.

Решение о полной модернизации канализационного коллектора приняли после просадки грунта на данном участке. Обследование показало значительный износ сетей: трубопровод был проложен в 60-е годы прошлого века и с тех пор капитально не ремонтировался.

Видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»