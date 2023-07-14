Общество

Собчак показала во всей красе заваленный мусором поселок под Волгоградом

Общество 14.07.2023 17:25
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14.07.2023 17:25



Видеокадры заваленного мусором центра рабочего поселка Городище в Волгоградской области показала Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Кадрами внушительных стихийных помоек, в которых превратились контейнерные площадки, поделилась местная жительница.


Женщина рассказала, что сейчас в самом центре поселка - рядом с судом, поликлиникой, администрацией и главной площадью — огромная свалка . Местная жительница поясняет, что под все отходы, которые поступают с огромного жилого массива, предусмотрено всего пять мусорных баков, что явно недостаточно.
Они заполняются очень быстро, а крупногабаритный мусор не вывозится вообще. В результате огромная свалка образовалась не только рядом с администрацией, но и на улице Тимирязева у продуктовых магазинов. Жители поселка сообщили Собчак, что чиновники хотят лишить «Ситиматик» статуса оператора, но пока им всё равно приходится оплачивать некачественные услуги, не получая при этом результата.
- Регоператор опустошает только баки, и то с задержками. А всё что скопилось, уже не один месяц тухнет на жаре. По поводу свалки обращались не раз и в администрацию и в область — им некогда, у них нет машин, иногда просто не отвечают. На просьбу поставить больше контейнеров на такой большой массив те же самые ответы, - цитирует жителей «Кровавая барыня».
Ранее телеграм-канал известной журналистки уже писал о мусорной проблеме в этом рабочем поселке. Тогда после публикации мусорную гору, на которую больше 10 лет жаловались местные жители, оперативно убрали. Однако, как показало время, комплексно решить проблему с вывозом мусора в Городище так и не удалось.
В администрации Волгоградской области сообщили, что с начала года от жителей региона принято 4000 жалоб на вывоз мусора. Из них около 1,2 тысячи таких обращений зафиксировали профильные региональные ведомства, еще 2,6 тысячи жалоб волгоградцы оставили в соцсетях — их помог обработать Центр управления регионом. Только за прошедшую неделю количество обращений по этой теме увеличилось на 60%.
Напомним, 12 июля на заседании Экосовета при Волгоградской облдуме губернатор раскритиковал работу регионального мусорного оператора, после чего облкомприроды запустил процедуру лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора. Решение вступило в силу с 14 июля. При этом, в соответствии с федеральным законодательством, лишенная этого статуса компания обязана исполнять свои обязанности до заключения соответствующего соглашения с новым оператором. В противном случае «Ситиматик-Волгоград» грозит уголовная ответственность.
Видео: телеграм-канал «Кровавая барыня»

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