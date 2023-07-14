Собчак показала во всей красе заваленный мусором поселок под Волгоградом

Общество 14.07.2023 17:25
0
14.07.2023 17:25
Видеокадры заваленного мусором центра рабочего поселка Городище в Волгоградской области показала Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня». Кадрами внушительных стихийных помоек, в которых превратились контейнерные площадки, поделилась местная жительница.
Женщина рассказала, что сейчас в самом центре поселка - рядом с судом, поликлиникой, администрацией и главной площадью — огромная свалка . Местная жительница поясняет, что под все отходы, которые поступают с огромного жилого массива, предусмотрено всего пять мусорных баков, что явно недостаточно.
Они заполняются очень быстро, а крупногабаритный мусор не вывозится вообще. В результате огромная свалка образовалась не только рядом с администрацией, но и на улице Тимирязева у продуктовых магазинов. Жители поселка сообщили Собчак, что чиновники хотят лишить «Ситиматик» статуса оператора, но пока им всё равно приходится оплачивать некачественные услуги, не получая при этом результата.
- Регоператор опустошает только баки, и то с задержками. А всё что скопилось, уже не один месяц тухнет на жаре. По поводу свалки обращались не раз и в администрацию и в область — им некогда, у них нет машин, иногда просто не отвечают. На просьбу поставить больше контейнеров на такой большой массив те же самые ответы, - цитирует жителей «Кровавая барыня».
Ранее телеграм-канал известной журналистки уже писал о мусорной проблеме в этом рабочем поселке. Тогда после публикации мусорную гору, на которую больше 10 лет жаловались местные жители, оперативно убрали. Однако, как показало время, комплексно решить проблему с вывозом мусора в Городище так и не удалось.
В администрации Волгоградской области сообщили, что с начала года от жителей региона принято 4000 жалоб на вывоз мусора. Из них около 1,2 тысячи таких обращений зафиксировали профильные региональные ведомства, еще 2,6 тысячи жалоб волгоградцы оставили в соцсетях — их помог обработать Центр управления регионом. Только за прошедшую неделю количество обращений по этой теме увеличилось на 60%.
Напомним, 12 июля на заседании Экосовета при Волгоградской облдуме губернатор раскритиковал работу регионального мусорного оператора, после чего облкомприроды запустил процедуру лишения «Ситиматик-Волгоград» статуса регоператора. Решение вступило в силу с 14 июля. При этом, в соответствии с федеральным законодательством, лишенная этого статуса компания обязана исполнять свои обязанности до заключения соответствующего соглашения с новым оператором. В противном случае «Ситиматик-Волгоград» грозит уголовная ответственность.
Видео: телеграм-канал «Кровавая барыня»
В Волгограде 17 июля ограничат доступ на Мамаев курган14.07.2023 21:34
Общество 14.07.2023 21:34
«Отдыху конец»: детей из лагеря отправляют по домам после природного пожара под Волгоградом14.07.2023 20:11
Общество 14.07.2023 20:11
Волжский трубный завод провел торжества в честь Дня металлурга14.07.2023 20:03
Общество 14.07.2023 20:03
«Открытие Авто»: для «зумеров» внешний вид нового автомобиля важнее экономичности14.07.2023 18:44
Общество 14.07.2023 18:44
«Отравление исключено»: доставленных из лагеря в больницу Волгограда детей выписывают после обследования14.07.2023 16:30
Общество 14.07.2023 16:30
В Волгоградской области в ближайшие часы прогнозируют шторм, ливни и град14.07.2023 15:45
Общество 14.07.2023 15:45
Турист из Майкопа штурмовал «Родину-мать» в Волгограде из-за тайного желания14.07.2023 14:34
Общество 14.07.2023 14:34
На Спартановке волгоградцев ждет встреча с чемпионом14.07.2023 13:52
Общество 14.07.2023 13:52
В Волгограде нашли замену уволенным полицейским после видео с Анет Сай14.07.2023 11:18
Общество 14.07.2023 11:18
Анет Сай записала видео с извинениями за скандальную поездку в машине ДПС в Волгограде14.07.2023 09:58
Общество 14.07.2023 09:58
«Его видели на Водстрое»: в Волгограде исчез хромой мужчина с провалами в памяти14.07.2023 09:41
Общество 14.07.2023 09:41
Два полковника полиции в Волгограде уволены после скандала с Анет Сай13.07.2023 21:12
Общество 13.07.2023 21:12
В Волгограде сотрудникам МВД на транспорте доплатят по 10 тысяч за охрану общественного порядка13.07.2023 19:48
Общество 13.07.2023 19:48
В Волгограде семья погибших мобилизованных и контрактников передали 10 орденов Мужества13.07.2023 17:44
Общество 13.07.2023 17:44
На Украине погиб 28-летний военный из Волгоградской области13.07.2023 16:23
Общество 13.07.2023 16:23