







Полицейские задержали в Волгоградской области 43-летнего подозреваемого в краже напрестольного креста их храма Святой Троицы, передает V102.RU.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с сообщением о краже 8 июля в полицию обратился помощник настоятеля православного прихода. С его слов, неизвестный, находясь в церкви, похитил напрестольный латунный крест.

По подозрению в совершении этого преступления был задержан ранее судимый местный житель, который нигде не работает. Он сознался в краже, сообщив, что вынес крест их храма под одеждой, а потом продал похищенное. Возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области