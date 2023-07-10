Происшествия 10.07.2023 14:26
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10.07.2023 14:26
Полицейские задержали в Волгоградской области 43-летнего подозреваемого в краже напрестольного креста их храма Святой Троицы, передает V102.RU.
Как сообщили в ГУ МВД России по региону, с сообщением о краже 8 июля в полицию обратился помощник настоятеля православного прихода. С его слов, неизвестный, находясь в церкви, похитил напрестольный латунный крест.
По подозрению в совершении этого преступления был задержан ранее судимый местный житель, который нигде не работает. Он сознался в краже, сообщив, что вынес крест их храма под одеждой, а потом продал похищенное. Возбуждено уголовное дело, которое предусматривает до 2 лет лишения свободы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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