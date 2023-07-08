Общество

Синяки, отеки и косоглазие: чем волгоградкам грозит встреча с горе-косметологами

Общество 08.07.2023 19:09
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08.07.2023 19:09


Каждый день волгоградские косметологи исправляют ошибки горе-специалистов, предлагающих увеличить губы, убрать нависшее веко или даже сделать подтяжку лица. По мнению врачей, клиентки непрофессиональных мастеров-«домушников» рискуют не просто выбросить деньги на ветер, но и поплатиться здоровьем. О последствиях некачественных процедур корреспонденты ИА «Высота102» спросили у заведующей отделением ГАУЗ «Медицинский центр» Татьяны Володиной. 

Косметологические услуги на любой вкус и кошелек сегодня предлагают буквально из каждого утюга. Татьяна Володина уверена, что многих девушек прельщает образ миловидного мастера, активно продвигающего свои услуги через социальные сети. 

– Буквально каждый день к нам приходят пациентки и рассказывают такие чудеса, что просто диву даешься. Многие процедуры проводят не медицинские работники, а девушки, закончившие какие-то курсы, арендовавшие кабинет и начавшие работу. Не так давно у меня была девушка, которая сделала губы на дому и заплатила за процедуру немалые деньги. Нам же пришлось исправлять начавшиеся осложнения, - вспоминает врач-косметолог. – Видимо, специалист ввела слишком много препарата или выбрала травматичную технику. Хочу подчеркнуть, что некоторые процедуры – будь то аппаратные методики или мезотерапия- медсестры могут выполнять только по назначению врача. А что у нас происходит в кабинетах? Люди порой даже не знают, как оказать пациенту медицинскую помощь и отличить аллергию от анафилактического шока. 


Встречу с мастером врач-косметолог советует начинать с непопулярных вопросов. Например, об образовании, пройденных курсах и наличии лицензии на оказание медицинских услуг. Еще одним «красным флагом» для волгоградок должна стать обстановка в косметологическом кабинете. 

 Я понимаю, что многие девушки не хотят портить отношения с мастером и спрашивать о его образовании. Но вам ведь не все равно, кто будет работать с вашим лицом. Косметолог ли? Есть ли у него лицензия? – рассуждает врач. – При встрече со специалистом обратите внимание, есть ли у него лампа и стерилизатор, перчатки и стерильный лоточек? Еще один важный момент, о котором говорят все наши пациенты. Мастера, работающие на дому, выходят к ним с уже набранным шприцом. Но, если мы говорим о филлере, клиенту в обязательном порядке должны показать упаковку, срок годности препарата. Однозначно он открывается в присутствии человека. 

За неудачной, а порой и попросту опасной для здоровья процедурой скрывается и качество препарата. 

 Очень важно использовать сертифицированные препараты, потому что рынок переполнен «серым» товаром, который не всегда можно отличить от оригинала, - отмечает косметолог. – При этом мы не знаем, как соблюдались условия его транспортировки и хранения, и не можем предугадать последствий применения. 


Самым безобидным из всех неприятных сценариев Татьяна Володина называет отсутствие результата. Однако последствия процедур у непроверенных мастеров могут быть куда серьезнее. 

 Самое страшное – анафилактический шок, - уточняет заведующий отделением ГАУЗ «Медицинский центр». – Бывают и другие последствия некачественных процедур. Например, при неправильном введении филлеров у девушек нередко появляются шишки, отеки или некроз. Ошибки в работе с таким препаратом, как «Диспорт», могут обернуться опущением век, ассиметрией, косоглазием – однако эти изменения проходят самостоятельно. 

При выборе косметолога волгоградкам советует не идти за красивой картинкой в объявлении, а тщательно взвешивать все за и против.  

 Если раньше косметология была закрытой для многих сферой, то сейчас косметолога посещают буквально все. Да, не каждая девушка хочет идти в медицинское учреждение, заводить карту, - подтверждает Татьяна Володина. – Тем не менее, я советую волгоградкам выбирать проверенные клиники, потому что некачественные услуги создадут лишние проблемы.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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