МЧС: Волгоградскую область вечером 4 июля накроет грозовой шторм









В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, передает V102.RU.

- До конца суток 4 июля 2023 года в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, - сообщает МЧС России по региону.

При сильном ветре не стоит паковаться под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Также в такую погоду нужно воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне.







