Общество

МЧС: Волгоградскую область вечером 4 июля накроет грозовой шторм

Общество 04.07.2023 16:19
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04.07.2023 16:19



В ближайшие часы в Волгоградской области ожидается комплекс неблагоприятных погодных условий, передает V102.RU. 
- До конца суток 4 июля 2023 года в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с, - сообщает МЧС России по региону.
При сильном ветре не стоит паковаться под деревьями, вблизи рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций. Также в такую погоду нужно воздержаться от выхода на акваторию на маломерном судне. 


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