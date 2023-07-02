Льготы при поступлении в вуз и стандарты соцподдержки: какие законы вступают в силу в июле

Общество 02.07.2023 18:13
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02.07.2023 18:13
В России с июля вступают в силу ряд новых законов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции и их детей, а также детей врачей, погибших во время пандемии COVID. Нововведения затронут и других россиян, которые любят сладкие напитки, пользуются мерами соцподдержки или мечтают, к примеру, о получении «дальневосточного гектара», сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ.
Льготное обучение
Участники СВО этим летом могут поступить на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов. Тех, кто учится платно, в приоритетном порядке переведут на бесплатное обучение. Законодатели позаботились, чтобы право на приоритетное зачисление в государственные детские сады, школы и летние лагеря получили дети не только военнослужащих, но и добровольцев. Также такое право теперь есть у детей погибших военнослужащих и добровольцев.
Получили льготы и дети медицинских работников, погибших от COVID при исполнении трудовых обязанностей. Таким детям предоставлено право поступать на бюджетные места в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте без вступительных испытаний.
Лекарства для тяжелобольных детей
С 1 июля реализацию фонду «Круг добра» лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну для лечения детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями, освободят от НДС. Не будут требовать уплаты этого налога и в ходе дальнейшей передачи фондом этих лекарств в больницы и аптеки.
Налоговая в Госуслугах
Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги». Для этого нужно направить в ФНС соответствующее электронное уведомление через портал. Аналогичным способом можно и отказаться от такого порядка обмена документами.
Акциз на сладкие напитки
Сахаросодержащие напитки теперь включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка (при этом этилового спирта — не более 1,2 %). Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. В Госдуме поясняют, что закон принят с целью оздоровления населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.
Потребительские кредиты загонят в рамки
Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8 %. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292 % годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130 % от суммы предоставленного займа.
«Дальневосточный гектар» станет еще доступнее
Подать документы, а также получить необходимые сведения о программе «Дальневосточный гектар» будет можно через портал «Госуслуги». Вдвое — с 30 до 60 дней — увеличен срок для подписания проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком. При невозможности его использования гражданин сможет один раз отказаться от договора. Закон, напомним, направлен на упрощение процедуры получения и освоения земли в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Упрощение назначения пенсий
Государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу СФР сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
- Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий, - поясняют законодатели.
Единые стандарты соцподдержки
Унифицируются требования к таким мерам социальной поддержки, предоставляемой субъектами России, как компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад. Единые требования на федеральном уровне позволят обращаться за этой помощью онлайн через портал «Госуслуги» и получать информацию о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе.
От правительства ждут доклада
Правительство России теперь будет ежегодно представлять на заседаниях Госдумы национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Срок его передачи в ГД — не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
- Высокое качество образования — важное условие развития страны, ее экономического роста. Парламентский контроль в этой сфере необходим. Национальный доклад Правительства в ГД о реализации госполитики в сфере образования позволит предметно обсуждать поставленные вопросы и повысит качество принимаемых решений, - комментирует председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Поддержка социально ориентированных НКО
С 14 июля расширяются меры информационной поддержки, которую могут получать социально ориентированные НКО. Государство поможет защитить сайты некоммерческих организаций от хакерских атак, а также окажет поддержку в создании официальных сайтов.
Новое в страховании
С 15 июля расширяются возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. Что касается ОСАГО, осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами в электронной форме. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме.
Банк экстремистских материалов
В России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. Это поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.
Передача оружия для охоты
Граждане РФ, юрлица и ИП, работающие в сфере охотничьего хозяйства, вправе передавать принадлежащее им оружие россиянам, имеющим охотничий билет, а также разрешение на хранение, ношение и использование охотничьего оружия.
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