Льготы при поступлении в вуз и стандарты соцподдержки: какие законы вступают в силу в июле









В России с июля вступают в силу ряд новых законов, которые направлены на поддержку участников специальной военной операции и их детей, а также детей врачей, погибших во время пандемии COVID. Нововведения затронут и других россиян, которые любят сладкие напитки, пользуются мерами соцподдержки или мечтают, к примеру, о получении «дальневосточного гектара», сообщает V102.RU со ссылкой на Госдуму РФ.

Льготное обучение

Участники СВО этим летом могут поступить на бюджетные места в вузы в рамках отдельной квоты по результатам экзаменов. Тех, кто учится платно, в приоритетном порядке переведут на бесплатное обучение. Законодатели позаботились, чтобы право на приоритетное зачисление в государственные детские сады, школы и летние лагеря получили дети не только военнослужащих, но и добровольцев. Также такое право теперь есть у детей погибших военнослужащих и добровольцев.

Получили льготы и дети медицинских работников, погибших от COVID при исполнении трудовых обязанностей. Таким детям предоставлено право поступать на бюджетные места в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте без вступительных испытаний.

Лекарства для тяжелобольных детей

С 1 июля реализацию фонду «Круг добра» лекарств, не зарегистрированных в России и ввезенных в страну для лечения детей с тяжелыми и редкими (орфанными) заболеваниями, освободят от НДС. Не будут требовать уплаты этого налога и в ходе дальнейшей передачи фондом этих лекарств в больницы и аптеки.

Налоговая в Госуслугах

Налогоплательщики-физлица смогут получать и отправлять документы в налоговые органы через портал «Госуслуги». Для этого нужно направить в ФНС соответствующее электронное уведомление через портал. Аналогичным способом можно и отказаться от такого порядка обмена документами.

Акциз на сладкие напитки

Сахаросодержащие напитки теперь включены в перечень подакцизных товаров. Акциз в размере 7 рублей за литр будут взимать с напитков, содержащих сахар, сахарный сироп или мед, если объемная доля углеводов в них будет превышать 5 г на 100 мл напитка (при этом этилового спирта — не более 1,2 %). Соки, морсы и нектары сахаросодержащими напитками признаваться не будут. В Госдуме поясняют, что закон принят с целью оздоровления населения за счет уменьшения потребления сахаросодержащих напитков.

Потребительские кредиты загонят в рамки

Максимальный размер ежедневной процентной ставки по договорам потребительского кредита снижен с 1 до 0,8 %. Кроме того, максимальное значение полной стоимости кредита или займа снижается с 365 до 292 % годовых, а максимальная сумма всех платежей по нему — со 150 до 130 % от суммы предоставленного займа.

«Дальневосточный гектар» станет еще доступнее

Подать документы, а также получить необходимые сведения о программе «Дальневосточный гектар» будет можно через портал «Госуслуги». Вдвое — с 30 до 60 дней — увеличен срок для подписания проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком. При невозможности его использования гражданин сможет один раз отказаться от договора. Закон, напомним, направлен на упрощение процедуры получения и освоения земли в Арктической зоне и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока.













Упрощение назначения пенсий

Государственные и муниципальные архивы при наличии у них документов будут предоставлять по запросу СФР сведения о гражданине, необходимые для назначения пенсии или доплаты к ней, через Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

- Изменения позволят сократить сроки предоставления информации, необходимой для своевременного и правильного назначения пенсий, - поясняют законодатели.

Единые стандарты соцподдержки

Унифицируются требования к таким мерам социальной поддержки, предоставляемой субъектами России, как компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг или родительской платы за детский сад. Единые требования на федеральном уровне позволят обращаться за этой помощью онлайн через портал «Госуслуги» и получать информацию о ходе рассмотрения заявления на каждом этапе.

От правительства ждут доклада

Правительство России теперь будет ежегодно представлять на заседаниях Госдумы национальный доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Срок его передачи в ГД — не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

- Высокое качество образования — важное условие развития страны, ее экономического роста. Парламентский контроль в этой сфере необходим. Национальный доклад Правительства в ГД о реализации госполитики в сфере образования позволит предметно обсуждать поставленные вопросы и повысит качество принимаемых решений, - комментирует председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Поддержка социально ориентированных НКО

С 14 июля расширяются меры информационной поддержки, которую могут получать социально ориентированные НКО. Государство поможет защитить сайты некоммерческих организаций от хакерских атак, а также окажет поддержку в создании официальных сайтов.

Новое в страховании

С 15 июля расширяются возможности обмена информацией и документами в электронной форме между сторонами договора страхования. Что касается ОСАГО, осмотр транспортного средства страховщиком допускается путем обмена с потерпевшим фото- и видеоматериалами в электронной форме. Также создаются условия получения страховщиками сведений об обстоятельствах дорожно-транспортных происшествий и иных страховых случаев из внешних источников в автоматизированном режиме.

Банк экстремистских материалов

В России начинает работать специализированный информационный банк данных экстремистских материалов. Оператором системы будет Министерство юстиции. Это поможет повысить эффективность оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.

Передача оружия для охоты

Граждане РФ, юрлица и ИП, работающие в сфере охотничьего хозяйства, вправе передавать принадлежащее им оружие россиянам, имеющим охотничий билет, а также разрешение на хранение, ношение и использование охотничьего оружия.



