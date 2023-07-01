РПН ищет в водоемах Волгоградской области холеру

Стационарные точки для отбора проб воды определены в водоемах, используемых в качестве источников централизованного питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водопользования, в местах организованного и неорганизованного отдыха у воды. По результатам лабораторных исследований токсигенные холерные вибрионы не выделяются, заверили в управлении Роспотребнадзора.
Общество 01.07.2023 08:44
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01.07.2023 08:44
Стационарные точки для отбора проб воды определены в водоемах, используемых в качестве источников централизованного питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водопользования, в местах организованного и неорганизованного отдыха у воды. По результатам лабораторных исследований токсигенные холерные вибрионы не выделяются, заверили в управлении Роспотребнадзора.
В управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области отчитались о результатах мониторинга за водными объектами на наличие возбудителей холеры. Как сообщили V102.RU в ведомстве, доклад об организации пляжей и предъявляемых требованиях к устройству мест отдыха прозвучал в областной думе на парламентском часе.В частности, в РПН заявили о продолжающемся мониторинге водоемов на наличие возбудителей холеры.
Стационарные точки для отбора проб воды определены в водоемах, используемых в качестве источников централизованного питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водопользования, в местах организованного и неорганизованного отдыха у воды. По результатам лабораторных исследований токсигенные холерные вибрионы не выделяются, заверили в управлении Роспотребнадзора.
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