



В Волгоградской области в 2023 году по сравнению с предыдущим снизилась миграционная убыль населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, так, в январе-апреле в регион приехали на постоянное место жительства 13435 человек, тогда как покинули область 14567 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 1132 человека. В Волгоградской области в 2023 году по сравнению с предыдущим снизилась миграционная убыль населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, так, в январе-апреле в регион приехали на постоянное место жительства 13435 человек, тогда как покинули область 14567 человек. Таким образом, миграционная убыль составила 1132 человека.

В аналогичном периоде прошлого года итоги миграции населения были печальнее. Так, в регион приехали жить14721 человек, тогда как уехали – 18349. Отток населения составил в январе-апреле прошлого года 3628 человек.Тем не менее, несмотря на улучшение ситуации с миграцией населения, Волгоградская область в ЮФО в этом году остается лидером по количеству покинувших «малую родину». Кроме того, миграционная убыль, помимо волгоградского региона, зафиксирована еще лишь в Астраханской области с показателем 478 человек. В остальных регионах ЮФО наблюдается миграционный прирост.