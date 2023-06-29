Общество

Волгоградца заставили удалить из соцсетей порочащие посты об участнике ДТП

Общество 29.06.2023 07:18
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29.06.2023 07:18


Судебные приставы заставили волгоградца опровергнуть распространенные в интернете порочащие сведения. Как сообщили ИА «Высота 102» в УФСПП по Волгоградской области, мужчина, попавший в ДТП, обвинил другого участника аварии в том, что он был пьяным. Сообщения об этом он распространил в соцсетях. Однако истец, которого на скорой помощи доставили в больницу, прошел химико-токсикологическое исследование, по результатам которого в кров не были обнаружены этанол и алифатические спирты.
Возмущенный мужчина обратился в суд с требованием к волгоградцу опровергнуть сообщения, обвиняющие его в том, что он сел за руль нетрезвым, и удалить их из соцсетей, а также взыскать с обидчика компенсацию морального вреда. Суд исковые требования удовлетворил, однако ответчик не исполнил решение суда.
Это дорого обошлось волгоградцу. Мужчине запретили выезд за границу и наложили запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества и автомобиля. Однако и после этого он не явился на прием к приставу. Тогда было вынесено постановление о приводе и назначен штраф в размере 5 тысяч рублей.
Меры принудительного исполнения заставили волгоградца опровергнуть не соответствующие действительности сведения, удалить сообщения в пабликах, а также выплатить взыскателю компенсацию морального вреда вместе с судебными расходами  в размере 40 тысяч рублей.

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