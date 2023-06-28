Общество

Как в Волгограде реконструируют линии СТ — фоторепортаж «Высоты 102»

Общество 28.06.2023 10:22
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28.06.2023 10:22


В Волгограде продолжается реконструкции линии скоростного трамвая. Как сообщает V102.RU, работы по укладке новых шпал идут рядом со станцией «Завод «Баррикады». 



— Ранее здесь были завершены работы по устройству так называемого «корыта» — котлована глубиной около 65 сантиметров. Уплотнен грунт и сформирована новая подушка из геотекстиля и песка, — рассказали информагентству в мэрии Волгограда. — Рабочие укладывают шпалы с помощью специальной техники на расстоянии порядка 40 сантиметров друг от друга. На сегодняшний день на участке протяженностью примерно 150 метров уложено около 600 шпал. Следующим этапом станет монтаж рельсов. 



Высоту новой рельсошпальной решетки будут регулировать с помощью балластной призмы. На заключительном этапе рельсы соединят алюмотермитной сварки. Это позволит добиться бесшовной поверхности.



В горадмине пояснили, что с 26 июня стартовал разбор старой изношенной рельсошпальной решетки в границах  от остановки «Гимназия № 14» до станции «Ул. 39-й Гвардейской». 



— Для этого увеличено количество бригад — работы идут на двух участках линии во встречном направлении, что позволяет ускорить проведение реконструкции. На объекте ежедневно трудятся более 20 человек и 10 единиц спецтехники, — добавили в городской администрации. 



Напомним, что с 26 июня в Волгограде остановили движение скоростного трамвая из-за работ по реновации. Подрядная организация завершает реконструкцию между станциями «Завод Баррикады» — «Гимназия №14». Волгоградцев на время масштабных работ пересадили на троллейбусы и автобусы. 



Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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