Почта России сегодня, 27 июня, объявила о возобновлении быстрой доставки посылок сразу в четыре страны – в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию. В госкомпании уверены, что это позволит поддержать выход российских экспортеров на новые рынки.

– Почтовое сообщение с этими странами прервалось в 2020 году из-за пандемии COVID-19, – напоминают в Почте России. – После восстановления стабильных логистических маршрутов принято решение о возобновлении доставки.

В настоящее время российские экспортеры имеют возможность с помощью Почты России направлять экспортные отправления в 130 стран. При этом, отмечают в госкомпании, за последние 12 месяцев наметилось смещение потоков на Ближний Восток, в Латинскую Америку, Африку и Азию, включая Китай.

– При этом доля экспорта в США, Канаду и страны ЕС, исторически наиболее популярные направления для российских продавцов, продолжает снижаться, – делятся наблюдениями на Почте России.

Авиадоставка международных почтовых отправлений в Венесуэлу, Мьянму, Перу и Танзанию осуществляется через транзитные хабы, как и в большинство стран дальнего зарубежья. Однако с рядом государств, где российские товары пользуются высоким спросом, у Почты России есть и прямые маршруты. Так, ранее в этом году компания запустила прямую авиадоставку из Москвы в Шанхай.