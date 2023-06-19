На стыке ул. Землянского и Нулевой продольной в Волгограде появится полоса для разгона





В Центральном районе Волгограда стартовало строительство переходно-скоростной полосы на пересечении улицы Землянского и Нулевой продольной. По информации мэрии, дополнительная полоса позволит волгоградским автолюбителям без помех выезжать на рокадную магистраль и набирать скорость.

– В настоящее время дорожные службы ведут выемку грунта вдоль проезжей части для дальнейшего обустройства дорожной подушки под двухслойное асфальтобетонное покрытие, – сообщили в городской администрации 19 июня. – Общая длина дополнительной переходно-скоростной полосы составит порядка 150 метров.

На завершающем этапе специалисты нанесут на данном участке дорожную разметку и установят знаки.