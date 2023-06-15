В Волгограде 79% компаний сообщили о недавнем повышении зарплат





В Волгограде в течение полугода повысили зарплаты своим сотрудникам в 79% компаний, а в 56% организаций это было сделано менее чем полгода назад. Об этом, как сообщает V102.RU, говорится в исследовании SuperJob, которое проводилось с 1 по 13 июня.

Выяснилось, что на предприятиях сферы логистики, IT, производства и услуг лучше заботятся о персонале, регулярно индексируя зарплаты сотрудникам.

В течение полугода и года оклады пересматривались в 23% организаций, от года до двух лет - в 9%. Больше двух лет не повышали зарплаты сотрудникам всего 4% работодателей в Волгограде, отмечается в исследовании.



