Пять лет назад Волгоград захлестнула волна футбола. Тысячи болельщиков со всего мира приехали в город на Волге, чтобы вместе прожить самые яркие события ЧМ-2018. О незабываемых моментах большого праздника спорта вспомнили корреспонденты V102.RU.





Волгоград – город проведения ЧМ по футболу? С его разбитыми дорогами, серым терминалом и ретростадионом? Когда-то эта идея воспринималась со скепсисом. Масла в огонь подливали новости о том, что город рискует потерять «билет» на большой футбол из-за неготовности основных объектов. Однако за несколько лет Волгоград подтянулся по всем показателям и сохранил за собой право проведения четырех матчей.​





Страстных болельщиков – а их за время мундиаля в нашем городе насчитали больше 110 тысяч – Волгоград встречал в своей лучшей версии. К 2018 году были готовы новый терминал аэропорта, Нулевая продольная, «посвежевшее» шоссе Авиаторов со щитами, спрятавшими вереницу частных домов, отремонтированные больницы и гостиницы. Во всем новом начала чемпионата ждали также стадион и сквер у подножия Мамаева кургана. Общую картину портил разве что полупустынный ЦПКиО – многострадальный парк встречал гостей прогретой, как сквородка, тропой болельщика и жухлыми клумбами.





Будто бы поверивший в себя, Волгоград нравился туристам. И, кстати, не только им. В дни ЧМ даже скептики, привыкшие замечать лишь ошибки и недоделки, согласились с гостями – город действительно ожил.

– Я с детства следил за футболом, поэтому ждал чемпионата мира как очень важного события. Самое большое впечатление на меня произвели английские болельщики. Какую атмосферу они создают! – вспоминает волгоградец, преданный фанат «Ротора» Андрей Павлов. – Уже после матча с участием английской сборной я встретил их в одном из заведений в центре города. До какой же степени они весельчаки и балагуры! Всю ночь пели песни и заряжали своим искрометным настроением. На чемпионате я познакомился и с болельщиками из других стран. Один француз говорил мне, что западная пресса настраивала их на встречу с агрессивными русскими фанатами. Но вскоре он лично убедился, что все опасения были напрасны. И в Волгограде, и в других городах России его принимали очень доброжелательно. Единственная проблема – языковой барьер.





Своим настроением болельщики в один миг зажигали даже тех, кто никогда не «болел» футболом. Убедившись, что по городу не гуляют медведи с балалайками, фанаты вливались в одну большую компанию, говорящую на разных языках, но при этом прекрасно понимающую друг друга.









Каких только гостей ни встречал Волгоград в эти дни. Друзья из Исландии с ветерком промчались по городу на суровой российской «Ниве», китайский путешественник Цзин Ли прискакал к стадиону на лошади. Польского суперболельщика Анджея Бобовски встречали в аэропорту, а британского мецената Грема Кентслей - на берегу Волги. Накануне чемпионата мира мужчина совершил поход «От Дуная до Волги» на яхте «Шарлин».

– Мы знакомились с гостями чемпионата мира уже в аэропорту. Все они сразу показались нам дружелюбными и заинтересованными тем, что происходило вокруг. Чувствовалась атмосфера праздника, – вспоминает участник музыкальной группы Megapolis brass band Владислав. - Самыми весëлыми были болельщики из Туниса и Исландии. Первые постоянно просили сыграть "Калинку" и пели на еë мотив что-то на арабском. Болельщики из Исландии - это отдельная история, хорошо известная всему миру. Насколько же весёлыми и приветливыми вышли эти потомки суровых и сердитых викингов. Более сдержанными, но не менее позитивными нам показались​ англичане и японцы. Если говорить в двух словах, было классно! Ах да, просили ли иностранцы научить их каким-то ругательствам? (этот вопрос задают чаще всего) Естественно!





Музыка в дни чемпионата мира звучала буквально всюду. Заводные болельщики из Туниса и Нигерии разгоняли летнее марево шумом барабанов, поляки хором​ запевали народные песни, а исландцы накрывали стадион громогласным кличем, от которого буквально захватывало дыхание. В единую футбольную симфонию сливались звуки дудок и свистелок, губных гармошек и трещеток. За несколько недель эта мелодия стала настолько «своей», что в первые дни после окончания матчей центр Волгограда казался непривычно тихим и молчаливым.









Конечно же, тысячи туристов из разных уголков России и мира интересовались не только зрелищами.

– Привет. Как дела? Где можно покушать борщ? – эта фраза не раз звучала в фан-зоне.









Самые заботливые и гостеприимные горожане снабжали иностранцев добротным списком-путеводителем. В местных кафе гостям советовали попробовать Оливье и селёдку под шубой, блинчики со сметаной и вареники, окрошку и пирожки. Некоторые болельщики буквально «прикипели» к русским угощениям. В то время как путешественники из Саудовской Аравии присматривались к местным арбузам, их единомышленники из Мексики закупались по-крупному – к их багажу прибавился мешок волгоградского зефира.









К слову, о необычных запросах. Уже после окончания игр организаторы вспоминали испанского туриста, гулявшего по городу в поисках русских подстаканников. Арабские любители футбола планировали арендовать в Волгограде автомобиль и доехать на нем до Сочи, а туристы из Китая надеялись застать «танцы» моста через Волгу. Можно ли побывать внутри скульптуры «Родина-мать зовет»? Разрешено ли ходить по этажам мельницы Гергардта? Об этом и многом другом впечатленные болельщики спрашивали у волгоградцев.

– Туристы чаще всего интересовались, какие достопримечательности посмотреть, где купить сувениры, насколько далеко находится тот или иной город. Кстати, со многими из них мы до сих пор остаёмся на связи в мессенджерах, - рассказывает переводчица Марина Фадеева, возглавлявшая команду по работе со зрителями. - Конечно же, в памяти осталось немало забавных моментов. Например, в камерах хранения болельщики забывали не только широкополые мексиканские шляпы, зонты, но и палатки, корзинки с пирожками и гаечные ключи. А ещё я поразилась, каким чистым был стадион после матча Япония-Польша - словно после открытия. Японцы не только убрали за собой весь мусор, но даже оставили стикеры с благодарностями. Я благодарна ЧМ- 2018 за возможность познакомиться с людьми из разных городов и стран, которые купили билеты на футбол именно в наш город и остались в восторге.





Спустя годы даже самые преданные болельщики вспомнят не только о красивых голах и пенальти (хотя и они будут вписаны в историю). В памяти участников большого праздника футбола наверняка всплывут и другие эпизоды. «Бои» с прославившейся на весь мир мошкой, новые знакомства и попытки выучить хотя бы пару русских слов, размеренные прогулки по незнакомому городу и взрывные встречи в фан-зоне. Праздник большого футбола промчался словно мираж, оставив после себя удивительное послевкусие.

















Автор: Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»

