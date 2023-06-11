Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности

В Волгоградской области из-за ухудшения погоды ввели оранжевый уровень опасности. Как сообщает V102.RU, предупреждения будут действовать в регионе до 13 июня.

— По Волгоградской области вплоть до 11.00 понедельника, 12 июня, ожидаются грозы. Шквалистый ветер с порывами до 20 м/с продержится до 13 июня, — сообщили информагентству в Гидрометцентре России.

Также федеральные синоптики предупреждают о высокой пожароопасности.

— До 11.00 вторника, 13 июня, в отдельных центральных районах и северо-восточных районах Волгоградской области сохранится чрезвычайная пожароопасность — 5 класс горимости леса (опасное явление). На территории региона (исключая Еланский и Киквидзенский районы) и в Волгограде ожидается высокая пожароопасность — 4 класс горимости леса (неблагоприятное явление).

Ранее журналисты «Высоты 102» сообщали о первых разрушениях от шквалистого ветра. В хуторе под Волгоградом сорвало крышу школы.

Фото: архив ИА «Высота 102»