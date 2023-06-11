Общество

Волгоградцы в начале лета не досчитались киосков с квасом

Общество 11.06.2023 14:45
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11.06.2023 14:45


Стакан холодного кваса становится спасением от «засухи» в жаркие летние дни. Вот только в начале горячего сезона некоторые точки в Волгограде все еще ждут своего открытия. В причинах неожиданной для покупателей паузы разбирались корреспонденты V102.RU. 


Глотнуть освежающего кваса или попробовать первую окрошку на Первомай — традиция многих волгоградцев. 

— В этом году точки по продаже кваса открылись не везде. Где-то киоски не поставили вовсе, а где-то поставили, но не запустили. До сих пор на некоторых из них висят объявления о наборе сотрудников, — пишут горожане в социальных сетях.  

Неспешность в запуске новых ларьков  производители самого летнего напитка прежде всего списывают на погоду.

— Обычно мы открываем сезон еще в конце апреля. Но в этом году конец весны был пасмурным, поэтому у нас работает только половина точек, — объясняет менеджер компании «Русский квас» Владимир Романенко. — В июне, конечно же, будем расширяться.


Работа каждого конкретного киоска зависит и от проходимости места, и от пресловутого человеческого фактора.

— В этом году мы продаем квас и лимонад с 29 апреля. Однако некоторые точки работают перманентно. Уследить за каждым продавцом просто невозможно. Кто-то вышел, а кто-то отпросился, заболел. Есть и другие нюансы. Пока на местах не все складывается так, как бы мне хотелось, — рассказывает руководитель «Волгоградского завода безалкогольных напитков». 

В пик сезона в Волгограде могут работать больше двухсот торговых точек. В сотне киосков продают «Русский квас». В 40 летних «оазисах» прохожим предлагают утолить жажду «Хлебным квасом». Под известным брендом работают и десятки клиентов завода безалкогольных напитков. 


Такое тесное соседство ларьков производители считают весьма оправданным. По их мнению, квас пользуется все той же популярностью у горожан и ничуть не уступает  газировкам. 

— Мы производим квас натурального брожения. В его составе нет ничего, кроме воды, концентрата квасного сусла, дрожжей и сахара, — перечисляет  руководитель волгоградского предприятия. — Многие волгоградцы давно знают и ценят этот вкус. Но людям, привыкшим к газированной кока-коле, он может не понравиться. Некоторые даже говорят, что мы продаем прокисший напиток. Таким покупателям приходится объяснять, что в этом продукте не может быть такая же степень газации, как на линии по производству колы. Впрочем, каждый покупатель волен выбирать то, что ему по вкусу.

В прошлом году продавцам мороженого и кваса дали «вольную». Теперь для получения права на торговлю волгоградцам нужно лишь подать стандартное заявление. Участия в конкурсных процедурах уже не требуется.

Текст: Виктория Чумакова 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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