Общество

Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублей

Общество 10.06.2023 08:50
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10.06.2023 08:50


Цены на клубнику рекордно снизились в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, на рынках в Волжском к радости покупателей сладкую ягоду продают уже за 180 рублей за килограмм.
Ранее, напомним, сообщалось о небывалом урожае клубники, несмотря на достаточно прохладный май. При этом ягоду начали собирать раньше обычного срока - уже в конце мая.

Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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