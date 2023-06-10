Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублей

Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Общество 10.06.2023 08:50
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10.06.2023 08:50
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
Цены на клубнику рекордно снизились в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, на рынках в Волжском к радости покупателей сладкую ягоду продают уже за 180 рублей за килограмм.Ранее, напомним, сообщалось о небывалом урожае клубники, несмотря на достаточно прохладный май. При этом ягоду начали собирать раньше обычного срока - уже в конце мая.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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