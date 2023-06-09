В «Концессиях» рассказали, как будут работать в праздничные дни

«Концессии» сообщили о режиме работы в период с 10 по 13 июня. Согласно графику, утвержденному Минтрудом, нерабочие дни для офиса – 10, 11 и 12 июня. Что касается производственной деятельности, «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» продолжат работать и в полном объеме поставлять ресурсы по своим зонам ответственности.

– Все системы холодного, горячего водоснабжения и канализации работают в штатном режиме, оборудование технически исправно, параметры сетей круглосуточно контролируются, – отмечают в компании. – На водопроводных и тепловых сетях круглосуточно дежурят бригады аварийно-восстановительных работ и более 150 единиц автоспецтехники, в том числе каналопромывочные машины, откачивающая техника, большие и малые экскаваторы, автокраны и крано-манипуляторные установки.

Контакт-центр будет принимать звонки в непрерывном режиме по телефону: 8 (8442) 99-67-96. Заявления в компанию можно оставить в специальном почтовом боксе, а оплатить услуги – в кассах «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения».

Для оперативного реагирования на нештатные ситуации на складах сформирован достаточный запас материалов и реагентов. В обеих компаниях на все выходные определены дежурные руководители.

– Праздничные дни всегда создают дополнительную нагрузку на сети канализации. Чтобы избежать засоров, просим вас выбрасывать бытовые отходы в мусоропровод или контейнеры, – обращаются к волгоградцам специалисты компании.