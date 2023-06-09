Жители Центрального района Волгограда обратились в редакцию ИА «Высота 102» с просьбой обратить внимание на состояние зеленых насаждений на бульварной части ул. 7-й Гвардейской бригады. Несмотря на то, что лето едва стартовало, здесь горожане уже наблюдают гибель молодых саженцев и многолетних деревьев.





– Удивительно наблюдать за тем, как в одних частях Центрального района наводят порядки, сажают и пересаживают деревья, кладут и перекладывают плитку, а на 7-ую Гвардейскую при этом будто кто-то давно махнул рукой. Сотрудники районной администрации как будто не замечают, в каком ужасном состоянии находится бульварная зона между проспектом Ленина и ул. Коммунистическая – старые деревья сохнут и погибают, новые не могут подняться без полива в рост и тут же чахнут, а трава при этом без покоса стоит уже едва ли не по пояс, – жалуются волгоградцы и задают вопрос: «Быть может, это просто бесхозяйная территория? И мы в таком случае не понятно чего ждем?»





Фотограф ИА «Высота 102» прогулялся сегодня по указанной территории и убедился в правдивости слов горожан. Особое изумление вызывают молодые саженцы, которые обступила сорная трава и которым очевидно не хватает полива. Вопросы о том, кто должен ухаживать за данной территорией и почему он этого не делает, редакция информагентства направила в пресс-службу мэрии. И вот что нам ответили там:

– Покос сорной растительности, полив, ремонт малых архитектурных форм и т.д. в парках, скверах и прогулочных зонах Центрального района осуществляет МБУ «Волгоградзеленхоз». Сейчас на территории Центрального района коммунальная служба проводит покос сорной растительности. Работы ведутся в соответствии с ранее утвержденным графиком: уже произведен покос на склоне вдоль нижней террасы Центральной набережной, по проспекту Ленина в границах от ул. Краснознаменской до стадиона «Волгоград Арена», а также вдоль улиц Гагарина, Советской и др. По информации администрации Центрального района, аналогичные работы будут проведены и на территории по ул. 7-й Гвардейской в срок до конца июня, – пояснили в городской администрации. – Что касается ухода за растениями, произрастающими на вышеуказанном участке, то, по данным МБУ «Волгогразеленхоз», их полив осуществляется коммунальной службой два раза в неделю при помощи водовозки.









Еще один вопрос, который был адресован чиновникам – состоится ли на бульваре 7-й Гвардейской когда-нибудь благоустройство?

– В ближайшей перспективе планируется проведение комплексного благоустройства прогулочной зоны по ул. 7-й Гвардейской в границах от проспекта Ленина до ул. Хиросимы, – ответили в мэрии, – уже разработана проектно-сметная документация на выполнение работ. О сроках проведения благоустройства сообщим дополнительно.





Отметим, что засыхающие в центре Волгограда молодые деревья и кусты были высажены этой весной в рамках международной акции «Сад памяти». В апреле около 200 горожан высадили на 7-й Гвардейской 227 саженцев тополя, клена и смородины.











