На сияющий огнями секс-шоп и салон эротического массажа «Incognito», расположенные в доме № 22 по улице Советской в центре Волгограда, после многочисленных жалоб горожан обратила внимание прокуратура. Как сообщает V102.RU, надзорное ведомство подало иск в суд на предпринимателя, разместившего таблички с указателями на фасаде жилого дома, который является объектом культурного наследия.

— По итогам проверки прокуратурой Центрального района Волгограда предъявлено в суд исковое заявление о возложении обязанности на ИП Александрова П. Б. устранить нарушения и привести фасад в соответствие с требованиям законодательства об охране объектов культурного наследия, — прокомментировала официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

В свою очередь волгоградские чиновники расписались в бессилии в борьбе с магазином для взрослых. Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области зафиксировал, что владелец заведения грубо нарушает федеральное законодательство.

Со слов чиновников, никто не выдавал никаких разрешений на установку вывесок и подсветки секс-шопа. Нарушителю, дважды — 31 октября 2022 года и 23 декабря 2022 года —объявлялись предостережения. Однако они носят всего лишь рекомендательный характер.

Напомним, что ранее в редакцию «Высоты 102» с жалобой на кричащие вывески секс-шопа и салона эротического массажа обратились местные жители. Магазин для взрослых, манящий вечером синими огнями, расположен рядом со школой и спортплощадкой, а указатели секс-шопа выходят на улицу, названную в честь Героя Советского Союза, танкиста Алексея Ивановича Соколова. Председатель совета дома сообщила, что жильцы против такого соседства, но их многочисленные жалобы ни к чему не привели.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»