«Такой у нас менталитет — ругать все свое»: белоруска рассказала о плюсах и минусах Волгограда









Волгоград глазами туриста. Какой он? Приветливый или загадочно-молчаливый? Живущий лишь своей историей или идущий в ногу со временем? Депрессивный или располагающий к себе с первого взгляда? Об этом корреспонденты V102.RU спросили у путешественницы из Белоруссии Аллы Гордеевой.









Впервые жительница белорусского Могилева попала в Волгоград еще в 1995 году. Тогда ее прогулка по городу была очень стремительной — за несколько дней Алла успела доехать до Мамаева кургана, прогуляться по набережной и прокатиться на теплоходе по Волге.





— В Волгограде живут мои родственники, поэтому я приезжаю сюда уже не в первый раз. Тогда же, в 95-м году, меня сразу поразила мощь и ширина Волги. И неудивительно, ведь ширина Днепра в моем родном Могилеве почти 100 метров, в Киеве, где я также была, уже от 400 до 600 метров. А в Волгограде Волга раскинулась почти на полтора километра! — удивляется туристка. — После моего первого визита город очень изменился. Какой красивой и современной стала набережная. В Центральном парке культуры и отдыха мне особенно понравилось новое колесо обозрения. Мы гуляли там с племянником, и я шутила, что сейчас мы поменялись ролями. Сначала я водила его на карусели, а теперь пришла его очередь.









Перед выходом из дома путешественница со стажем составляла примерный маршрут и выделяла ключевые точки. Однако по пути женщина не раз сворачивала с проторенной туристической тропы и изучала город не только в его парадном обличии.





— Прогуливаясь по городу, я совершенно случайно открывала для себя многие памятники. Вот как-то неожиданно выходила на очередную аллею и видела новую городскую достопримечательность. Видимо, у туристов существует свой ангел-хранитель, указывающий им путь, — предполагает Алла Гордеева. — Нередко я заходила в обычные дворы, потому что было интересно посмотреть на быт волгоградцев. Признаться, меня впечатлило озеленение города — причем, не только цветущие парки и скверы, но и палисадники, за которыми ухаживают сами жители. Для меня, как для приезжей, Волгоград — настоящий зеленый оазис в степи. Мне даже немного стыдно за родной Могилев, который находится в более благоприятной климатической зоне. Но, увы, внимания деревьям у нас уделяют меньше. После так называемого кронирования на улицах остаются лишь чахлые пеньки.









Вдали от центра Алла Гордеева видела и совсем не открыточные пейзажи — заброшенные территории, дома-полупризраки и останки когда-то процветавших предприятий.





— Конечно, мне попадались не самые приглядные окраины. По пути в «Старую Сарепту», например, встречала много пустующих и полуразрушенных зданий промышленных предприятий. Впрочем, меня это не удивило — в Белоруссии такие места тоже есть. В Советском Союзе земля не считалась большой ценностью, и поэтому многие заводы строились с размахом. А сейчас необходимо платить земельный налог и содержать всю инфраструктуру большого по территории предприятия, — рассуждает женщина. — Эта проблема наслаивается на ряд других, и в итоге все заканчивается экономическим спадом и банкротством. Это общая тенденция на постсоветском пространстве.









В Волгограде белоруска предпочитала неторопливые пешие прогулки. Когда же приходилось ехать на транспорте, женщина дожидалась трамвая или электричку.





— В общественном транспорте мне понравилась градация цен на проезд: самая высокая — при оплате наличными, безналом — чуть дешевле. Самый выгодный вариант предлагают при использовании транспортной карты. У нас в Белоруссии также можно купить проездной, оплатить билет не только наличными, но и по qr-коду. Но цена при этом остается одинаковой. В Волгограде я проехалась и на электричке — за полчаса с комфортом добралась от станции «Волгоград-2» до «Сарепты». Здесь я в первую очередь оценила уровень безопасности. В наше непростое время обязательный досмотр пассажиров, увы, актуален. У меня на родине подобный контроль встречается только в аэропортах.









Какое путешествие по Волгограду обходится без поездки на Мамаев курган и Аллею Героев? И хотя прогулки Аллы Гордеевой отличались от классических экскурсий, свой путь она все же начала с главных точек притяжения.





— Мамаев курган — это особое место… Оба моих деда воевали на фронте. В 1944, как только закончилась война в Белоруссии, старший брат отца записался в добровольцы — ему даже не было 18-ти, — уточняет Алла Гордеева. — В школе моими учителями были бывшие фронтовики. На их рассказах о войне прошло все детство. В те времена мне всегда думалось, что, пережив такие ужасы, люди не захотят повторения. Увы, наивный детский идеализм… На Мамаевом кургане я видела много школьников. И мне показалось, что о 200-дневной обороне Сталинграда экскурсоводы говорили им достаточно мягко. На мой взгляд, современным детям все также нужно рассказывать жестокую правду о войне.









Едва ли не на целый день туристка из Белоруссии могла задержаться и в волгоградских музеях.





— Я с удовольствием прогулялась по музею-панораме «Сталинградская битва», краеведческому музею, «Старой Сарепте», интерактивному парку «Россия — Моя история». В последнем, кстати, провела почти весь день и при этом посмотрела лишь половину зала «История России — Рюриковичи», — делится впечатлениями путешественница. — Стремительно пробежать по залам здесь точно не удастся. Поэтому небольшой буфет был бы здесь нелишним. Таких любителей истории, как я, не удастся быстро выгнать... И после долгой экскурсии хотелось подкрепиться хотя бы кофе и бутербродами.













К слову, о зрелищах и не только. В новых городах Алла Гордеева старается заглянуть на рынки. По мнению женщины, торговые ряды буквально пропитаны местным колоритом.





— На волгоградских рынках и ярмарках порадовало обилие сыров и, конечно же, рыбы, — вспоминает женщина. — А еще было приятно встретить на витринах продукты из Беларуси. Причем, многие покупатели считают наши бренды знаком качества. Меня прямо-таки разбирала гордость — хотелось крикнуть, как той лягушке в сказке: «Я тоже из Беларуси».









Стереотип о жителях крупных городов, забывших о помощи друг другу, Алла Гордеева разрушила еще на вокзале.





— В путешествии встречались только добрые и отзывчивые люди. Где бы и к кому бы я ни обращалась, мне всегда охотно помогали. Если же горожане узнавали, что я приехала из Белоруссии, отношение становилось еще теплее, — рассказывает Алла. — Прямого сообщения между Могилевом и Волгоградом сейчас нет, поэтому я ехала через Москву. Туда везла гостинцы, обратно — подарки. И это плюс к увесистой сумке на колесиках. К сожалению, пандусы встречались не везде. Но нести тяжелую ношу самой мне не приходилось. Рядом всегда оказывались мужчины, которые подхватывали мой тяжеленный багаж. Не перевелись еще богатыри на земле русской!













К критике Волгограда, как и любого другого города, жительница Белоруссии относится философски.





— Я сравнивала Волгоград с родным Могилевым и не заметила каких-то существенных недостатков. Мусор? Он и у нас валяется. Увы, в сознании наших людей еще не закрепилось понятие, что его нужно выбрасывать в урны. В Белоруссии чисто там, где убирают, — отмечает Алла Гордеева. — Весной и осенью мы, как и в советское время, выходим на субботники и сгребаем листву, мусор — коммунальщики с таким объемом работ просто не справятся. В разговоре мои волгоградские друзья сказали: «Жаль, что в нашем городе это до сих пор не приобрело такой же массовый характер». Что же касается критики города от его жителей, так это вполне логично и объяснимо. Дома мы чаще замечаем что-то неприглядное. Такой уж у нас менталитет — ругать все свое. Но стоит к нашей критике присоединиться кому-то со стороны, как мы тут же начнем защищать родной город.













Подготовила Виктория Чумакова





Фото: Павел Мирошкин, архив ИА «Высота 102»