На трассе Волгоград – Средняя Ахтуба с 2 июня изменят схему движения

Облкомтранс вечером 1 июня сообщил об изменении схемы движения на трассе Волгоград – Средняя Ахтуба в Среднеахтубинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения вводятся уже 2 июня с 06.00.

– Схема дорожного движения будет изменена в районе моста через ерик Осинки, – проинформировали в профильном ведомстве. – По временной схеме организации дорожного движения будет открыт правый поворот на поселок Колхозная Ахтуба и рабочий поселок Средняя Ахтуба по ходу движения из Волгограда.

Волгоградских водителей и тех, кто следует транзитом через регион, просят при выборе маршрута руководствоваться установленными информационными щитами и временными дорожными знаками.