Общество

Больше 100 тысяч волгоградцев задолжали за свет и напросились на «горчичники»

Общество 01.06.2023 11:03
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01.06.2023 11:03


В Волгоградской области  больше 106 тысяч потребителей электроэнергии  осознанно продолжают копить долги по счетам или же забыли внести плату в предыдущие месяцы. Майские квитанции такие волгоградцы получат в желтом цвете. 
Почти каждый десятый клиент энергокомпании в настоящий момент имеет долг, – делятся печальной статистикой в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Это не обязательно злостные неплательщики, у «забывчивых» клиентов сумма может быть и небольшой. «Желтая» квитанция – не способ запугать, а напоминание о том, что абонент вошел в долговую зону. Ему надо задуматься о причинах неоплаты и не тянуть с погашением.
 Специалисты компании напоминают, что просрочка оплаты может в конечном счете очень больно ударить по кошельку. И вот почему: 
1.  По закону, начиная с 31 дня, следующего за днем образования задолженности, на просрочку оплаты электроэнергии начисляется пеня.  При достижении суммы задолженности равной величине двух нормативов потребления электроэнергии, установленных в регионе, должнику направляется уведомление об отключении электроэнергии. Для жителя однокомнатной газифицированной квартиры эта сумма составляет чуть более 1300 рублей.  
2. По истечении месячного срока может последовать отключение за долги. Причем  повторное подключение даже после погашения долгов производится на платной основе. Решения суда для принятия всех этих мер не требуется. 
3. Если должник упорствует и энергетики обращаются в суд, для взыскания задолженности приставами может быть принят целый ряд еще более неприятных мер, включая арест счетов, недвижимости, и наложение других ограничений. 
Напомним, что оплатить электричество можно без комиссии на сайте и в мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта». 
Потребителям приходят напоминания и на электронных квитанциях за электроэнергию. Оплатить их еще проще, чем бумажный «горчичник» - цифровой документ снабжен онлайн ссылкой «Перейти для оплаты» на личный кабинет, где уже указана сумма задолженности и пеней. Погасить долг можно в один клик, – напоминают в компании. 

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