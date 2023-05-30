Общество 30.05.2023 19:07
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30.05.2023 19:07
Волгоградцы пожаловались на проблемы с автобусом №21. Как рассказали V102.RU горожане, каждый день в час пик – с 8 до 9 утра – на остановке Мичурина в сторону центра в Краснооктябрьском районе наблюдается транспортный коллапс.
- В будние дня картина одна и та же – на остановке стоят человек двадцать, которые просто не могут уехать! Маршрутки пролетают переполненные, невозможно сесть и в автобус №21. Иногда приходится стоить по 30-40 минут, - рассказали волгоградцы.
В администрации Волгограда, между тем, заверили, что количество подвижного состава на маршруте №21 не уменьшилось.
- Автобусный маршрут №21 «Ж/д Вокзал – Инструментальный завод» по-прежнему обслуживает 25 единиц техники - автобусы большой вместимости. В соответствии с утвержденным расписанием в утренние часы пик они ходят с минимальным интервалом- порядка 7 минут, поэтому, если по каким-либо причинам пассажир не осуществил посадку в автобус, он сможет это сделать в течение следующих 7 минут, - пояснили V102.RU в мэрии.
Также в администрации Волгограда утверждают, что в последние несколько дней каких-либо сходов транспорта по техническим причинам не зафиксировано.
Тем не менее, пообещали в мэрии, в ближайшее время департамент городского хозяйства проведет дополнительный замер пассажиропотока в утренний час пик, по итогам которого будет принято решение о возможной корректировке расписания.
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