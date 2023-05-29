Перед переходами в Котельниково появились надписи «Сними наушники!» и «Возьми ребенка за руку!»





Перед началом школьных каникул участники молодежного волонтерского движения города Котельниково при содействии ЕвроХим-ВолгаКалия и ГИБДД провели акцию по профилактике безопасности дорожного движения.

С началом летних каникул котельниковские дети больше времени стали проводить на улицах. Чтобы привлечь внимание юных и взрослых пешеходов к опасностям, которые могут им угрожать на проезжей части, волонтеры сделали перед пешеходными переходами предупредительные надписи: «Сними наушники!!!» и «Возьми ребенка за руку!».





Для создания надписей детям потребовались только листы бумаги и краска в баллончиках, которую предоставила компания. Призывы к пешеходам появились у наиболее оживленных переходов в самом центре города Котельниково.

Главная задача акции – пропаганда безопасности, поэтому все ребята вышли на улицы в жилетах со светоотражающими элементами и строго придерживались правил движения. Непосредственно на улицах города работу волонтеров курировала инспектор ДПС Елена Шашко.

Жители Котельниково с одобрением отнеслись к данной инициативе. Детей приветствовали водители автомобилей, благодарили за доброе начинание и прохожие. В ответ ребята вручали велосипедистам и пешеходам фирменные светоотражающие элементы ЕвроХим-ВолгаКалия: теперь забавные мишки для детей и практичные ленты-брелоки для взрослых помогут сделать человека заметным в темное время суток.

Напомним, это уже вторая акция волонтеров, действующих при поддержке ЕвроХим-ВолгаКалия. Волонтерское движение объединяет самых неугомонных, искренних и жизнерадостных юных котельниковцев. Ребята горят желанием подарить свои жизнелюбие и доброту другим людям, с радостью вносят посильный вклад в благоустройство своего родного города.