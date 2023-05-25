В Волгограде посчитали должников за услуги ЖКХ

Общество 25.05.2023 11:34
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25.05.2023 11:34
В Волгограде более 31 тысячи горожан накопили долги за услуги ЖКХ. Всего волгоградцы задолжали за потребленное тепло и воду около 2 млрд. рублей. Такие данные 24 мая озвучили «Концессий тепло- и водоснабжения».
Всем должникам, по информации ресурсоснабжающей компании, уже разосланы долговые документы, по которым возможно произвести оплату и избежать принудительного взыскания. Погасив долг жители не испортят свою кредитную историю и не понесут дополнительные расходы, связанные со взысканием задолженности (судебные издержки, исполнительский сбор). В долговых квитанциях содержится не только информация о сумме задолженности, но и подробно объясняется, где внести оплату.
Жители частных домов, среди которых немало владельцев элитных коттеджей, задолжали за услуги ЖКХ. Самый большой долг среди жильцов «частников» составляет почти 400 тысяч рублей. Беспечный пользователь коммунальных услуг проживает в Красноармейском районе.
Впрочем, жителю многоквартирного дома удалось побить антирекорд Красноармейского неплательщика: в Дзержинском районе пользователь коммунальных услуг задолжал более 800 тысяч рублей. Стоит отметить, что средний долг за коммунальные услуги у жителей МКД составляет 20 тысяч рублей, владельцы частных домов в среднем должны ресурсоснабжающей компании около 27 тысяч рублей.
Вовремя и без комиссии можно оплатить услуги ЖКХ как онлайн в приложении вашего банка, так и лично посетив офисы «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» или МФЦ. Кроме того, можно заплатить за коммунальные услуги без начисления комиссии в терминалах, установленных в офисах ИВЦ ЖКХ и ТЭК и в кассе «Концессий» (Пархоменко, 47 а).
Кроме того, для граждан, имеющим низкий доход, предусмотрен процесс получения субсидии для оплаты ЖКХ. Получить ее возможно при условии, что у человека нет долгов за оплату коммунальных услуг.
– Своевременная оплата услуг ЖКХ – законная обязанность каждого гражданина, – напоминают «Концессии тепло- и водоснабжения». – Не доводите до крайних мер, не копите долги и штрафы, оплачивайте коммунальные услуги вовремя.
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