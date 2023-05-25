



Срыв пломбы, установленный в нужном месте магнит и другие манипуляции с приборами учета с целью сэкономить на оплате счетов – все эти уловки чересчур «экономных» волгоградцев хорошо знакомы энергетикам. И установить такие факты, уверяют специалисты, не составит труда опытному сотруднику. О том, как часто ваш дом могут навещать контролеры и что грозит в случае вмешательства в работу счетчика, рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

Для справки: потребители коммунальных услуг, использующие приборы учета, несут определенную ответственность и обязанности. Эти обязанности прописаны в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354. В частности, потребители должны допускать в жилое помещение в установленном порядке представителей исполнителя коммунальных услуг, - сообщили в энергосбытовой организации.

Как часто могут проверять ваш счетчик?

• Контроль правильности снятия потребителем показаний приборов учета, установленных внутри жилого помещения и домовладения, может осуществляться не чаще одного раза в три месяца.

• Если прибор учета установлен вне жилого помещения, доступ к которому может осуществляться без присутствия потребителя, то проверка производится не чаще одного раза в месяц, в случае если приборы учёта электроэнергии не присоединены к интеллектуальной системе учёта электрической энергии.

– Проверки проводятся для контроля правильности и достоверности съема показаний потребителем, а также с целью пресечения несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбы».

Что будет, если вскроется факт вмешательства в работу электросчетчика?

Итак, как уже было сказано, проверки счетчиков в жилищах волгоградцев проводятся регулярно. Так, буквально на днях контролеры побывали в Красноармейском районе. В одном из частных домовладений вскрылся факт воровства электроэнергии.

– В частном домовладении по улице Подгорной было выявлено вмешательство в работу прибора учета электрической энергии, а именно установлено устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем. Это позволило исказить объем потребленной электрической энергии. В результате был составлен акт вмешательства в работу прибора учета и произведено доначисление в объеме 6508 кВт*ч. к начисленному ранее. Сумма к оплате превысила 35 тысяч рублей, – сообщают в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

В случае выявления фактов несанкционированного вмешательства – а счетчики устроены так, что скрыть эти факты практически невозможно, – в отношении потребителя составляется акт о неучтенном потреблении и производится пересчет объема потребления для доначисления:

1. Для перерасчета берется период, начиная с даты установки указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства.

2. Объем – количество киловатт – рассчитывается на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Рассчитанный объем неучтенного потребления предъявляется для его оплаты.

3. В случае отказа потребителя от оплаты, такой объем взыскивается в судебном порядке. В этом случае плюсуются еще и судебные издержки.

Энергетики подчеркивают, что кроме денежного наказания, несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может повлечь и аварийные последствия, в результате которых могут пострадать соседи и общедомовое имущество, и даже обернуться пожаром.

– А это уже совсем другая ответственность – вплоть до уголовной, – отмечают специалисты.



