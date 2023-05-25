Общество 25.05.2023 10:05
0
25.05.2023 10:05
Срыв пломбы, установленный в нужном месте магнит и другие манипуляции с приборами учета с целью сэкономить на оплате счетов – все эти уловки чересчур «экономных» волгоградцев хорошо знакомы энергетикам. И установить такие факты, уверяют специалисты, не составит труда опытному сотруднику. О том, как часто ваш дом могут навещать контролеры и что грозит в случае вмешательства в работу счетчика, рассказали в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
Для справки: потребители коммунальных услуг, использующие приборы учета, несут определенную ответственность и обязанности. Эти обязанности прописаны в постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 №354. В частности, потребители должны допускать в жилое помещение в установленном порядке представителей исполнителя коммунальных услуг, - сообщили в энергосбытовой организации.
Как часто могут проверять ваш счетчик?
• Контроль правильности снятия потребителем показаний приборов учета, установленных внутри жилого помещения и домовладения, может осуществляться не чаще одного раза в три месяца.
• Если прибор учета установлен вне жилого помещения, доступ к которому может осуществляться без присутствия потребителя, то проверка производится не чаще одного раза в месяц, в случае если приборы учёта электроэнергии не присоединены к интеллектуальной системе учёта электрической энергии.
– Проверки проводятся для контроля правильности и достоверности съема показаний потребителем, а также с целью пресечения несанкционированного вмешательства в работу приборов учета, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбы».
Что будет, если вскроется факт вмешательства в работу электросчетчика?
Итак, как уже было сказано, проверки счетчиков в жилищах волгоградцев проводятся регулярно. Так, буквально на днях контролеры побывали в Красноармейском районе. В одном из частных домовладений вскрылся факт воровства электроэнергии.
– В частном домовладении по улице Подгорной было выявлено вмешательство в работу прибора учета электрической энергии, а именно установлено устройство, не предусмотренное заводом-изготовителем. Это позволило исказить объем потребленной электрической энергии. В результате был составлен акт вмешательства в работу прибора учета и произведено доначисление в объеме 6508 кВт*ч. к начисленному ранее. Сумма к оплате превысила 35 тысяч рублей, – сообщают в ПАО «Волгоградэнергосбыт».
В случае выявления фактов несанкционированного вмешательства – а счетчики устроены так, что скрыть эти факты практически невозможно, – в отношении потребителя составляется акт о неучтенном потреблении и производится пересчет объема потребления для доначисления:
1. Для перерасчета берется период, начиная с даты установки указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства.
2. Объем – количество киловатт – рассчитывается на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Рассчитанный объем неучтенного потребления предъявляется для его оплаты.
3. В случае отказа потребителя от оплаты, такой объем взыскивается в судебном порядке. В этом случае плюсуются еще и судебные издержки.
Энергетики подчеркивают, что кроме денежного наказания, несанкционированное вмешательство в работу приборов учета может повлечь и аварийные последствия, в результате которых могут пострадать соседи и общедомовое имущество, и даже обернуться пожаром.
– А это уже совсем другая ответственность – вплоть до уголовной, – отмечают специалисты.
В Волгограде за 8 часов устранили коммунальную аварию на ул. Циолковского25.05.2023 11:38
Общество 25.05.2023 11:38
В Волгограде посчитали должников за услуги ЖКХ25.05.2023 11:34
Общество 25.05.2023 11:34
ВТЗ провел корпоративный турнир ТМК по баскетболу25.05.2023 10:52
Общество 25.05.2023 10:52
ЦГМС: в Волгоградской области ожидается штормовой ветер и +32 °С25.05.2023 10:28
Общество 25.05.2023 10:28
В Волгоградской области количество укушенных животными выросло до 3467 человек25.05.2023 08:45
Общество 25.05.2023 08:45
В Волгограде Концессии устраняют течь на водопроводе24.05.2023 18:46
Общество 24.05.2023 18:46
«Сбили на глазах всей команды»: в Волгограде объявили сбор помощи сбитому «Нивой» 13-летнему спортсмену24.05.2023 17:08
Общество 24.05.2023 17:08
Из спецназа ФСИН на СВО. В Волгоград после ранения вернулся боец «Бессмертного Сталинграда»: видео24.05.2023 16:06
Общество 24.05.2023 16:06
В Волгограде закупили 20 новых электробусов для жителей ЖК «Долина»24.05.2023 14:31
Общество 24.05.2023 14:31
Андрей Кикоть выслушал жильцов опасного дома на ул. Жолудева в Волгограде: видео24.05.2023 13:52
Общество 24.05.2023 13:52
Семейные пары из Волгограда приглашают поучаствовать в шоу «Клиника счастья. Реалити»24.05.2023 12:38
Общество 24.05.2023 12:38
Замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть побывал в гостях у жильцов аварийных домов в Волгограде24.05.2023 12:08
Общество 24.05.2023 12:08
«Открытие Авто»: в апреле на покупку новых автомобилей жители РФ потратили более 200 млрд рублей24.05.2023 10:48
Общество 24.05.2023 10:48
Гидрометцентр РФ: в Волгоградской области вновь ввели желтый уровень опасности24.05.2023 09:59
Общество 24.05.2023 09:59
На северо-восточные районы Волгоградской области опустился густой туман24.05.2023 08:08
Общество 24.05.2023 08:08