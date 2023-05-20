52-летнего волгоградца в белых шлепанцах ищут с 11 мая

Тех, кто видел мужчину, просят обращаться по телефону 89376918828.
Происшествия 20.05.2023 20:40
0
20.05.2023 20:40
Тех, кто видел мужчину, просят обращаться по телефону 89376918828.
В Волгограде организованы поиски 52-летнего Романа Тюменцева, который пропал 11 мая. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.В день исчезновения он был одет в черные штаны, синюю куртку и белые шлепанцы. Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза.
Тех, кто видел мужчину, просят обращаться по телефону 89376918828.
На трассе под Волгоградом в ДТП погибли водитель «Hyundai Elantra» с пассажиркой20.05.2023 19:35
Происшествия 20.05.2023 19:35
В Волгограде 14-летняя девочка получила травмы в маршрутке20.05.2023 09:46
Происшествия 20.05.2023 09:46
«Стоим 30 минут»: в Волгограде спецсостав сбил насмерть пожилого мужчину19.05.2023 20:07
Происшествия 19.05.2023 20:07
В волгоградской больнице скончался водитель сгоревшего после ДТП ВАЗа19.05.2023 11:03
Происшествия 19.05.2023 11:03
«Один обгорел почти полностью»: под Волгоградом ВАЗ с тремя пассажирами слетел с дороги и загорелся19.05.2023 10:02
Происшествия 19.05.2023 10:02
В Волгоградской области разыскивают пропавшего полгода назад 48-летнего мужчину18.05.2023 19:21
Происшествия 18.05.2023 19:21
Здоровью 18-летней жертвы стримера-«экзорциста» из Волгограда ничего не угрожает18.05.2023 18:48
Происшествия 18.05.2023 18:48
ГУ МВД: угрожавший девушке расправой во время стрима волгоградец задержан18.05.2023 18:22
Происшествия 18.05.2023 18:22
Четверых граффитистов задержали ночью возле музея «Россия – моя история» в Волгограде18.05.2023 13:32
Происшествия 18.05.2023 13:32
В Волжском из-за угроз эвакуировали ТРК «ВолгаМолл»18.05.2023 12:14
Происшествия 18.05.2023 12:14
В Волгограде автобус едва не переехал выходившего из салона пенсионера: видео18.05.2023 11:01
Происшествия 18.05.2023 11:01
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видео18.05.2023 10:28
Происшествия 18.05.2023 10:28
На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоск18.05.2023 09:37
Происшествия 18.05.2023 09:37
В Волгограде старое дерево рухнуло на лавочку с людьми: двое пострадали18.05.2023 08:57
Происшествия 18.05.2023 08:57
В селе под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчина18.05.2023 08:20
Происшествия 18.05.2023 08:20