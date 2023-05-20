Происшествия

52-летнего волгоградца в белых шлепанцах ищут с 11 мая

Происшествия 20.05.2023 20:40
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20.05.2023 20:40


В Волгограде организованы поиски 52-летнего Романа Тюменцева, который пропал 11 мая. Как сообщили V102.RU в поисковой группе «Лиза Алерт», мужчина нуждается в медицинской помощи.
В день исчезновения он был одет в черные штаны, синюю куртку и белые шлепанцы. Приметы пропавшего: рост 175 см, плотного телосложения, темно-русые волосы и голубые глаза.
Тех, кто видел мужчину, просят обращаться по телефону 89376918828.


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