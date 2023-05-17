«Ждали по несколько месяцев»: в Волгоградской области ликвидировали очередь на инвалидность

Общество 17.05.2023 11:56
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17.05.2023 11:56
Минздрав РФ устранил дефекты в работе цифровой платформы, используемой для электронного документооборота при установлении инвалидности. Как сообщили V102.RU в аппарате уполномоченного по правам человека Волгоградской области, на длительное ожидание заключения органов МСЭ жаловались волгоградцы с ограниченными физическими возможностями. Порой людям приходилось ждать направления на МСЭ по несколько месяцев. Соответственно, те граждане, которые оформляли инвалидность, оставались без материальной поддержки. Это обстоятельство затягивало, в свою очередь, получение своевременной медицинской и социальной помощи.
Совместно с должностными лицами ФКУ ГБ МСЭ по Волгоградской области Минтруда РФ и комитетом здравоохранения Волгоградской области было установлено, что основной причиной проблемы стала некачественная работа федерального реестра электронных медицинских документов единой государственной информационной системы здравоохранения.
Из-за ряда недоработок направления на МСЭ длительное время не поступали адресатам. С учетом того, что оператором цифровой платформы является Минздрав РФ, волгоградским омбудсменом в его адрес были направлены предложения по внесению необходимых корректив в функционирование электронного ресурса.
В результате Минздрав РФ официально проинформировал о выполнении модернизации электронной системы, что привело к ускорению общего процесса передачи всех направлений на МСЭ и, соответственно, обеспечения права граждан на получение мер медицинской и социальной поддержки, отчитались в аппарате омбудсмена.
Между тем, по сведениям ведомства, в настоящее время ситуация уже нормализуется. Кроме того, в пик жалоб волгоградцев на трудности с получением направлений на МСЭ по решению комитета здравоохранения специалисты в поликлиниках переходили временно на аналоговую форму работы с документами. Это также помогло сгладить остроту ситуации.
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