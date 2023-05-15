«Он идет к вам»: на окраине Волгограда выпал град 15 мая

Общество 15.05.2023 15:10
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15.05.2023 15:10
Сегодня в поселке Горьковский Советского района Волгограда неожиданно выпал град. Как рассказали V102.RU местные жители, град был мелким и шел недолго. Но все равно подпортил помидорную рассаду и цветущую клубнику.
- Туча налетела неожиданно, все вдруг потемнело, раздался гром и сверкнули молнии, - делятся впечатлениями очевидцы. – Теперь эта туча пошла в сторону Волгограда.
Между тем, напомним, накануне синоптики предупреждали о возможных грозах в Волгоградской области.
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