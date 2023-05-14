В Волгоградской области разыскивают пропавшую в соседнем регионе молодую девушку. Как сообщает V102.RU, 17-летняя жительница Астрахани состоит на учете в ПДН.

— Несовершеннолетняя Патрина Ивановна Мерзличенко, проживающая в Астрахани в доме № 20 по улице Аргунской ушла из дома 13 мая примерно в 09.30 утра, — рассказали информагентству в администрации Светлоярского района. — Предположительно может находиться в поселке Кирова Светлоярского района Волгоградской области.

Уточняется, что несовершеннолетняя проживает вместе с 39-летней матерью Светланой Николаевной Кузменко. Ранее из дома не уходила.

Приметы пропавшей:

рост 170-175 сантиметров

худощавое телосложение

волос длинный темного цвета

В день исчезновения была одета в платье черного цвета. Особые приметы отсутствуют.

Если вам известна какая-либо информация, способная помочь розыску, сообщайте в дежурную часть ОМВД России по Светлоярскому району по номеру 8 (84477) 6 10 32, 8 999 744 02 70 или 02.

Фото: администрация Светлоярского района