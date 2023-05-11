В Волгограде 13-летняя девочка на самокате сбила пенсионерку

Пожилая женщина в Волгограде пострадала от наезда на нее самоката, которым управляла 13-летняя девочка. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, происшествие случилось накануне днем на проспекте Жукова воздле дома №165 в Дзержинском районе. Это ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

На записи видно, как по проспекту прогуливаются две пожилые женщины, а сзади на них мчится подросток на самокате. Водитель сбивает одну из пешеходов, она падает на асфальт. Прохожие пытаются помочь пострадавшей.

В главке сообщили, что в результате этого происшествия пострадала 66-летняя женщина. С травмами ее доставили в больницу.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



