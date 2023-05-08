Победные выходные: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 8 мая





Сегодня, 8 мая, в Волгограде начинаются основные мероприятия в честь празднования 78-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», начнутся они в 10.00 с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Павших борцов.

В 11.00 на железнодорожный вокзал города-героя прибудет ретропоезд «Воинский эшелон». В его составе – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-76, легендарная «Катюша» и другие орудия.













В 10.00 – на Нулевой продольной в Волгограде стартует легкоатлетическая эстафета. Ее маршрут пройдет от мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» до стадиона «Волгоград Арена».

В 11.00 в Среднеахтубинском районе в авиационно-спортивном клубе имени Героя Советского Союза А.М.Числова начнутся всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы».

Наблюдать за полетами летчиков можно будет и в Волгограде.

В 12.00 в рамках всероссийских соревнований по самолетному спорту начнутся тренировочные полеты над акваторией Волги.

В 17.00 большая культурная программа начнется на сцене амфитеатра на Центральной набережной Волгограда. Волгоградцев и гостей города приглашают на гала-концерт с участием ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка», исполнителей региона, ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных в рамках телевизионной съемки программы «Играй, гармонь победная!».

Музыкальный вечер приготовили посетителям Центрального парка культуры и отдыха. В 18.00 здесь начнется концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота».

В 19.30 на нижней террасе Центральном набережной в амфитеатре начнется еще один концерт под названием «Горячий снег», посвященный творчеству Александры Пахмутовой.













Световые инсталляции сегодня пройдут в двух местах. Запланированы несколько сеансов:

В 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и 22.30 – на мемориальном комплексе «Бронекатер БК-31».

В 21.00, 22.00 и 23.00 – «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане

Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»