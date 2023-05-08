Общество

Победные выходные: куда пойти и что посмотреть в Волгограде 8 мая

Общество 08.05.2023 08:13
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08.05.2023 08:13


Сегодня, 8 мая, в Волгограде начинаются основные мероприятия в честь празднования 78-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает ИА «Высота 102», начнутся они в 10.00 с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню на площади Павших борцов.
В 11.00 на железнодорожный вокзал города-героя прибудет ретропоезд «Воинский эшелон».  В его составе – платформы, на которых размещена техника времен Великой Отечественной войны, в частности, танк Т-34-76, легендарная «Катюша» и другие орудия.  



В 10.00 – на Нулевой продольной в Волгограде стартует легкоатлетическая эстафета. Ее маршрут пройдет от мемориального комплекса «Бронекатер  БК-31» до стадиона «Волгоград Арена».
В 11.00 в Среднеахтубинском районе в авиационно-спортивном клубе имени Героя Советского Союза А.М.Числова начнутся всероссийские соревнования по парашютному спорту «Кубок Победы». 
Наблюдать за полетами летчиков можно будет и в Волгограде.
В 12.00 в рамках всероссийских соревнований по самолетному  спорту начнутся тренировочные полеты над акваторией Волги.
В 17.00 большая культурная программа начнется на сцене амфитеатра на Центральной набережной Волгограда. Волгоградцев и гостей города приглашают на гала-концерт с участием ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка», исполнителей региона, ведущих Первого канала Анастасии и Захара Заволокиных в рамках телевизионной съемки программы «Играй, гармонь победная!». 
Музыкальный вечер приготовили посетителям Центрального парка культуры и отдыха. В 18.00 здесь начнется концерт ансамбля Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища «Крылатая пехота». 
В 19.30 на нижней террасе Центральном набережной в амфитеатре начнется еще один концерт под названием «Горячий снег», посвященный творчеству Александры Пахмутовой. 



Световые инсталляции сегодня пройдут в двух местах. Запланированы несколько сеансов:
В 20.30, 21.00, 21.30, 22.00 и 22.30 – на мемориальном комплексе «Бронекатер БК-31».
В 21.00, 22.00 и 23.00 – «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане
Фото: Павел Мирошкин / архив ИА «Высота 102»

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