Общество 06.05.2023 09:28
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06.05.2023 09:28
Игроки, тренеры и руководители волгоградского «Динамо-Синары» и «Ростов-Дона» возложили цветы к Вечному огню в пантеоне Славы на Мамаевом кургане. Как сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском клубе, спортсменки отдали дань уважения павшим накануне Дня Победы.
- В преддверии праздника Великой Победы мы рады оказаться здесь, на главной высоте России и возложить цветы к Вечному огню в знак уважения павшим в Великой Отечественной войне. Динамовские спортсмены, как и все россияне, всегда с трепетом относились к ветеранам, которые в середине прошлого столетия встали на защиту нашей великой родины. Мы стараемся быть достойными своих дедом и прадедов и призываем всех следовать нашему примеру, - выступила капитан «Динамо-Синара» Елизавета Дудкина.
Напомним, сегодня, 6 мая в Волгограде состоится матч четвертьфинала женской Олимпбет Суперлиги. На домашней площадке «Динамо-Синара» примет соперниц из Ростова-на-Дону.Фото "Динамо-Синара" VK.com
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