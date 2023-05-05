Волгоградцам предложили разоружиться на майские праздники





Владельцам оружия в Волгоградской области в предстоящие праздничные дни рекомендовали убрать свои ружья и пистолеты подальше и не появляться с ними в общественных местах. Как сообщает ИА «Высота 102», об обязательности строгого соблюдения требований Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150- ФЗ «Об оружии» напомнило управление Росгвардии по Волгоградской области.

- Особое внимание рекомендуется уделить неукоснительному соблюдению правил хранения и транспортировки оружия и недопустимости обращения с ним в состоянии алкогольного опьянения. А также о наличии и запрета на ношение оружия в период проведения праздничных массовых мероприятиях, - заявили в управлении.

Фото из архива ИА «Высота 102»