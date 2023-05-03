Общество 03.05.2023 17:03
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03.05.2023 17:03
В Волгограде улицу Рабоче-Крестьянскую, где проводились работы по замене трубопровода, не будут перекрывать этой ночью для транспорта, как объявлялось ранее.
- Работы на данном участке с участием крупногабаритной спецтехники должны были продолжится сегодня, 3 мая, с 23:00 до 04:00 4 мая, но были завершены досрочно, - сообщили в пресс-службе «Концессии водоснабжения».
В настоящее время движение на крайней правой полосе в южном направлении на участке дороги по ул. Рабоче-Крестьянской от ул. Профсоюзной до ул. Академической полностью восстановлено.
Ремонтные бригады произвели обратную засыпку и утрамбовку песчано-щебеночной подушки. Работы по восстановлению асфальта произведет подрядчик в ближайшее время.
Специалисты «Концессии водоснабжения» напомнили, что проводят в Ворошиловском районе замену трубопровода холодного водоснабжения диаметром 300 мм.
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