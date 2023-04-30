В Волгоградской области дозревает первая клубника









Волгоградские фермеры готовятся к сбору первого урожая клубники. Тепличная ягода дозреет уже к началу мая, сообщает ИА "Высота 102".





Виктория Чумакова





Несмотря на тепловые рекорды марта, фермеры не считают весну ранней. Ведь после 20-градусных пиков температура воздуха резко поползла вниз. В апреле синоптики не раз предупреждали и о ночных заморозках.- В этом году в Волгоградской области не было ранней весны. Точнее, тепло быстро наступило, но также быстро ушло – долгое время в регионе были обратные заморозки, холодная и пасмурная погода, дожди, - напоминает владелец клубничной фермы LeeBerry Константин Ли. – Осадки и отсутствие солнца отсрочили созревание ягоды в теплицах. А вот перепады температур не сильно сказались на будущем урожае – мы укрываем клубнику для защиты от морозов.Накануне первых сборов фермеры надеются на благосклонность погоды. Худшим для себя сценарием владельцы теплиц считают затяжные дожди.- В идеале нам нужна теплая и сухая погода с температурой не выше 30 градусов, - объясняет Константин Ли. – Мы начнем собирать тепличную ягоду уже в начале мая. А масштабные сборы клубники будут уже в июне.Аграрии, выращивающие клубнику в открытом грунте, изучают прогнозы погоды менее пристрастно. По их словам, сейчас они уже не смогут повлиять на будущий урожай.- Эта весна была хотя и ранней, но холодной, поэтому сезон клубники начнется, как и положено – в конце мая-начале июня, - рассказывает фермер из Дубовского района Екатерина Сапункова. – Перепады температуры не прошли бесследно, и из-за ночных заморозков у нас подмерзла первая кисть. Каким будет урожай, остаётся лишь гадать. В любом случае, мы уже ничего не изменим - все, что могли сделать, безусловно, сделали. Теперь лишь запасаемся терпением и ждём.