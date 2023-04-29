ЦПКиО Волгограда завалило пеной

Общество 29.04.2023 14:41
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29.04.2023 14:41
Сегодня, 29 апреля, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начал работать пеногенератор. Как сообщил директор парка Андрей Еркин, эта установка будет работать здесь все выходные.
Пенный вихрь привел в полный восторг детей, которые днем с удовольствием резвятся в зоне деятельности этой установки. Вечером пенная вечеринка продолжится с участием молодежи.
В ЦПКиО продолжаются работы по подготовке к летнему сезону. Некоторые водные аттракционы уже работают. Большой бассейн, который пользовался успехом в прошлом году, еще готовится к открытию.
Фото: ЦПКиО
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