ЦПКиО Волгограда завалило пеной





Сегодня, 29 апреля, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начал работать пеногенератор. Как сообщил директор парка Андрей Еркин, эта установка будет работать здесь все выходные.

Пенный вихрь привел в полный восторг детей, которые днем с удовольствием резвятся в зоне деятельности этой установки. Вечером пенная вечеринка продолжится с участием молодежи.





В ЦПКиО продолжаются работы по подготовке к летнему сезону. Некоторые водные аттракционы уже работают. Большой бассейн, который пользовался успехом в прошлом году, еще готовится к открытию.













Фото: ЦПКиО



