Общество

После ретро-матча болельщиков развезут на двух электричках в Волгоград и Волжский

Общество 28.04.2023 17:18
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28.04.2023 17:18


В связи с проведением ретро-матча «Победа» в Волгограде назначены дополнительные городские электрички. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге.  Так, один из электропоездов доставит болельщиков в южные районы Волгограда, а другой - в Волжский. 
Электричка № 6331 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправится со ст. Краснооктябрьская в 21:44, с остановочной платформы Мамаев Курган (нижняя платформа) - в 21:53 и прибудет на конечную ст. Шпалопропитка в 23:11;
Поезд № 6435/6436 Волгоград-1 – Волжский отправится  со ст. Волгоград-1 в 21:56, с остановочной платформы Мамаев Курган (верхняя платформа) - в 22:08, а прибудет  на станцию  Волжский в 22:47.
Напомним, начало ретро-матча "Победа" - в 20.00 ч. на Волгоград Арене. 
Фото Приволжской железной дороги

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