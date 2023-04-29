Общество

Живое творчество на сцене «Царицынской оперы»

Общество 29.04.2023 09:05
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29.04.2023 09:05


В театре «Царицынская опера» с большим успехом прошла премьера спектакля «Вертер» Ж. Массне в постановке режиссёра Натальи Филипповой. Оригинальное прочтение произведения позволило зрителям стать участниками спектакля. Впервые иммерсивная постановка в театре прошла в колонном зале, в едином пространстве для артистов и зрителей. Главные партии исполнили Вадим Дмитров (Вертер), Наталья Филиппова (Шарлотта), Диана Хелемендик (Софи), Александр Еленик (Альберт), Артак Манукян (судья).

Особую обстановку создавал приглушенный свет, отсутствие кулис и сцены, акустика зала и прекрасная музыка французского композитора Жюля Массне, звучащая повсюду. Голоса детского хора театра (хормейстер Ольга Руденко) придавали действу неповторимое звучание и трогательность. Музыкальное сопровождение спектакля осуществляли заслуженная артистка республики Татарстан, главный концертмейстер Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля Алсу Барышникова (Казань) – партия фортепиано, Альберт Жмаев – партия скрипки, Александр Большаков – партия виолончели.

По словам Вадима Дмитрова, исполнившего партию Вертера, французская музыка, французский стиль, манера исполнения крайне требовательны к деталям. Особое внимание уделяется множеству нюансов, динамике, акцентам в музыке, которые наполняют её различными красками и красотой, передавая многогранность чувств героев. Встречая на своём жизненном пути любовь – Шарлотту, Вертер предпринимает не одну попытку достучаться до её сердца и убедить в том, что каждый человек имеет право на счастье. Спектакль-размышление погрузил зрителей в историю любви, которая «обнажила» истинную природу человека. Тема внутреннего выбора, следование голосу своего сердца стали главными идеями постановки.
  
К своему режиссёрскому дебюту Наталья Филиппова подошла крайне тщательно, предварительно подготовив артистов к максимальному приближению к публике. Зрителей поразили сложные поддержки в танце и удивительная пластика оперных солистов, которые мастерски выражали свои чувства и психологические состояния не только голосом, но и глубоко прожитым, точным пластическим рисунком тела. В этом помогли актерские тренинги, позволяющие сломать все барьеры восприятия себя на уровне телесности и эмоциональности. Оригинальные, лаконичные костюмы подчеркнули характеры героев и акцентировали важные детали – имитацией крыльев, легкими воздушными юбками, геометрическими рисунками или многослойными, сложными образами.
Мне очень интересно то, что делает Наталья Филиппова, – рассказала Алсу Барышникова. – Она прекрасная певица, образованная, тонкая. И как мы ещё увидели – замечательный режиссёр с богатой фантазией. Наталья собрала целый коллектив и по-настоящему увлекла нас работой над спектаклем. Гениальная музыка Жюля Массне нас, конечно, еще сильнее объединила. В едином порыве мы создали экстраординарную, экспериментальную вещь. Настоящее живое творчество. Основная идея постановки – огромная любовь к человеку, трансляция личностного выбора, той дороги, которую каждый выбирает сам. Думаю, что необычный формат спектакля приживется в театре «Царицынская опера» в Волгограде и  станет «прародителем» таких творческих экспериментов. «Вертер» Ж. Массне в режиссёрской трактовке Натальи Филипповой совершенно уникальный, нигде в мире нет такой постановки. Быть участником такого эксперимента огромное счастье.
Спектакль собрал полный аншлаг и оставил удивительное, светлое послевкусие у зрителей, несмотря на трагический финал. Каждый ушел со своими инсайтами и возможно с желанием заглянуть в свое подсознание и, наконец, ответить на интересующие вопросы…

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