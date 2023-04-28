«Некоторые травмы несовместимы с жизнью»: волгоградский врач рассказал, как спасти детей от падений из окон
Общество 28.04.2023 20:19
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28.04.2023 20:19
Ребенок выпал из окна. С приходом теплых дней страшный сон всех родителей рискует стать явью. Статистика подтверждает, что каждый год падения с высоты заканчиваются тяжелыми последствиями как минимум для трех детей - спасти удается не всех. Как не допустить трагической случайности, корреспонденты ИА «Высота102» спросили у заместителя главврача больницы № 7 по детству Валерия Яковлева.
Напомним, первое ЧП в этом году случилось ещё в начале февраля. В Волжском пятилетний мальчик выпал из окна и пролежал в снегу до самого утра, пока его не заметили случайные прохожие. За жизнь маленького пациента боролась целая бригада врачей, однако спустя несколько дней он все же скончался в реанимации. В начале марта еще одна драма разыгралась в Советском районе Волгограда. Пятилетний ребёнок оперся на москитную сетку и выпал из окна второго этажа. Травмированного мальчика привезли в больницу.
По мнению травматолога-ортопеда, первый шаг на пути к печальной развязке многие родители делают во время игр. Волгоградцы ставят ребенка на подоконник, увлекая его городской суетой и шумом на детской площадке.
- Почему дети начинают залезать на подоконник? Чаще всего родители во время игры ставят их туда и говорят: «Посмотри, какие птички. А вот ребята играют в футбол». Ребенок это запоминает и в тот момент, когда мама отвлекается, снова подходит к окну, - рассуждает врач. – В группе риска находятся дети в возрасте от 2 до 5 лет. В этом возрасте они уже могут подставить стульчик, залезть на подоконник и самостоятельно открыть окно.
"Полеты» малышей не заканчиваются одним лишь лёгким испугом. Падения с высоты могут обернуться тяжелыми травмами головы, переломом позвоночника и разрывами внутренних органов.
- Тяжесть последствий зависит от нескольких факторов. Первый – высота падения. Важную роль играет и положение москитной сетки. Ребенок может зацепиться за неё и таким образом снизить скорость. В некоторых случаях приземление смягчают деревья под окнами, - отмечает специалист. – Чаще всего мы сталкиваемся с черепно-мозговыми травмами. К сожалению, иногда они несовместимы с жизнью. К нам поступают и с разрывами внутренних органов – печени, селезенки. На третьем месте по частоте выявляемости остаются переломы позвоночника, плеча, бедра, голени.
В больнице выпавшего из окна волгоградца встречает целая бригада врачей. После звонка коллег из скорой помощи в приемное отделение спускаются реаниматологи, хирурги и травматологи.
- Мы смотрим, какая травма превалирует и сразу же решаем, делать ли ребенку КТ или рентген или не терять лишнего времени и везти его в операционную. Порой счет идёт на минуты, - рассказывает Валерий Яковлев. – Нельзя предугадать, какими последствиями обернется падение в каждом конкретном случае. В 90-е годы ко мне в один день поступили два двухлетних малыша. Один упал с трехколесного велосипеда, ударился головой и получил черепно-мозговую травму. У него образовалась гематома, которая давила на мозг. Мы сделали операцию, но из-за позднего обращения ценное время было упущено – ребёнок умер. Второй же выпал с девятого этажа, сбавил скорость, зацепившись за веревки для сушки белья, и упал на кусты. В итоге он поступил к нам с переломом ключицы.
Защитой от нелепых и трагических случайностей станут специальные замки или блокираторы для окон. Однако даже после их установки Валерий Яковлев советуют горожанам не оставлять детей без присмотра.
- Каждый год к нам попадают от трех до пяти детей в тяжелом состоянии. Некоторых не удается спасти. Поэтому я советую всем родителям не испытывать судьбу на прочность и по максимуму обезопасить квартиру. Очень важно не отвлекать детей окнами и не оставлять их одних в комнате. Я не устаю повторять - родители, любите своих детей и будьте к ним очень внимательны! Всегда следите за ними и не бросайте без присмотра. Цена такой ошибки может быть очень высока.
Виктория Чумакова
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