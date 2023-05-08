Блестящий нос, золотые крылья и гора монет: суеверные волгоградцы затерли «до дыр» городские памятники

Известный художник, автомобилист, учительница и влюбленные. Что их объединяет? В Волгограде памятники каждому из них снискали славу проводников в мир безграничной удачи, счастья и любви. Народная молва гласит, что для исполнения желания нужно лишь как следует натереть бронзовую фигуру. О современных городских приметах – в материале ИА «Высота102».

Остановиться на Нулевом километре

Прогулку по Волгограду большинство туристов начинают с Нулевого километра. Здесь же их знакомят с городскими поверьями. Считается, что прохожий, вставший на памятный знак, получит свою порцию везения.

– Гости из Москвы часто оставляют монетки на Нулевом километре. У них так принято делать на Красной площади, поэтому они переносят свои традиции на наши, – рассказывает экскурсовод Татьяна Мельникова.

Натереть нос бронзовому художнику





Схватить удачу… за нос. Этим правилом руководствуются горожане, гуляющие по центральной набережной. Памятник пейзажисту Виктору Лосеву стал настолько популярен, что всего за пару недель прохожие буквально отполировали его нос. В социальных сетях не раз разгорались споры – зачем тереть именно лицо? Ответ верящих в приметы волгоградцев не удивляет новизной – такова традиция.

– Почему-то у нас появилось поверье, что нужно тереть именно нос или другие части тела. Причем, эти городские легенды активно расходятся не только в Волгограде, но и в других городах России. В московском метро на станции «Площадь революции» установлены группы скульптур, среди которых есть пограничник с собакой. Так вот нос этой собаке в прямом смысле затерли до дыр, – рассказывает скульптор, автор памятника Лосеву Сергей Щербаков. – Я не одобряю эту традицию и даже в какой-то степени считаю ее вандализмом. На мой взгляд, блестящий нос портит весь вид скульптуры. У памятника Лосева можно потереть палитру или кисточку. Но почему-то горожане выбирают именно лицо.

Попросить семейного счастья у святых князей





Ясной «погоды» в доме и прибавления в семье волгоградцы просят у памятника святым Петру и Февронье Муромским. Правда, все ласки и объятия достаются стоящему в ногах князей зайцу – макушка ушастого буквально лоснится от частных прикосновений.





– Сначала к памятнику приезжали молодожены. Они выпивали шампанское и оставляли фужеры на постаменте. Какое-то время там даже была небольшая коллекция из бокалов. Потом, правда, все исчезло, традиция не прижилась, – вспоминает протоиерей Олег Кириченко. – Обращение к памятнику – обычное суеверие и попытка магическим образом повлиять на свою судьбу, удачу, богатство. На мой взгляд, это очень наивно. С другой стороны, вера в приметы говорит о духовном состоянии нашего общества.

Подержаться за крылья ангела-хранителя

Сокровенные желания и искренние просьбы волгоградцев «слышит» и ангел-хранитель, установленный в сквере Саши Филиппова. По традиции горожане прикасаются к ступням бронзового покровителя или кончикам его крыльев.

– В сквер Ворошиловского района часто приезжают молодожены, веря в то, что ангел обязательно принесет им счастье, – пишут горожане на сайтах для туристов. – Но скульптура притягивает не только их – крылья хранителю трут и дети, и взрослые. Очень славный монумент, приходить к которому хочется вновь и вновь.

Потоптаться на бронзовом «пятачке»

Перед сложным экзаменом студенты готовы поверить в любую примету. Одни спят с книгой под подушкой, вторые призывают удачу, крича в открытое окно, третьи – кладут пятирублевую монету под пятку. Какие-то поверия уходят в прошлое, а какие-то остаются нетленкой. Так, волгоградские студенты надеются на магическую силу бронзовых 5 копеек у входа в медицинский университет. Кажется, что потоптаться на «пятачке» не прочь даже те, кто на зубок знает все билеты.

– Пару раз мы с одногруппниками ходили к «пятаку». Я к этой традиции отношусь с долей скепсиса и больше рассчитываю на свои силы, однако перед непростым экзаменом хочется не только строгого расчета, но и толики везения, – смеется будущий медик Алиса. – Поколения студентов меняются, но памятник не теряет своей популярности. Я частенько вижу, как прохожие останавливаются у бронзовых «пяти копеек» и трут их носком ботинка.

Остановиться у памятника первой учительнице

Пока студенты уповают на силу медного «пятачка», родители школьников прокладывают дорогу к памятнику первой учительнице в Красноармейском районе. Потирая корешок классного журнала, волгоградцы загадывают для своих детей лёгкий учебный год и хорошие оценки. Увы, но памятник популярен не только у верящих в приметы горожан. Вандалы, которых в соцсетях окрестили нерадивыми двоечниками, не раз оставляли педагога без указки. ​

Отполировать руль бронзового автомобилиста





Местом «паломничества» будущих водителей называют памятник автомобилисту на улице Комсомольской. Прототип легендарного Адама Козлевича из «Золотого теленка» заслужил такую популярность, что руль в его руках сияет будто натертый до блеска пятак. Городская легенда гласит, что бронзовый хранитель принесет удачу курсантам, готовящимся к экзаменам в ГИБДД. А уже действующим автомобилистам встреча с ним сулит пустые дороги и спокойные поездки без аварий и штрафов. Кстати, о волгоградских традициях знают и туристы.

– Перед поездкой в другой город я всегда ищу информацию об интересных местах, – рассказывает жительница Белоруссии Алла. – Плюс в Волгограде у меня живут родственники – многое я узнаю от них. Правда, памятники, ставшие частью городских легенд, можно заметить и без подсказок – по характерным потертостям. Лично я загадала желание у памятника автомобилисту.

Бросить монетку в фонтан

Ну, и наконец, старая добрая классика. И местные жители, и гости города по традиции бросают монетки в фонтаны. По одной из версий, оставленная в чаше мелочь заставит путников вернуться в город, а по другой – принесет полную горсть удачи и счастья.

– С годами ничего не меняется, традиция жива по сей день, – подтверждает директор МБУ «Волгоградзеленхоз» Павел Целковский. – С начала сезона собираем монеты крупными партиями. Лидерами остаются фонтан влюбленных на улице Мира и фонтан «Искусство» на центральной набережной.









Автор: Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»