Общество 27.04.2023 15:05
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27.04.2023 15:05
Фантомное предприятие было обнаружено специалистами межрегионального управления Россельхознадзора в Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, в ООО «Стигма» произвели 1,1 тысячи тонн говядины и говяжьих субпродуктов неизвестного происхождения. При этом не было указано сырье, из которого делалась продукция. В дальнейшем она направлялась на предприятия Белгородской области и Республики Крым. В частности, в адрес СССПОК «Мясные просторы» было отгружено более 59 тонн говядины и субпродуктов, в адрес ООО «РБП» - более 139 тонн говядины.
При выезде специалистов на указанный адрес выяснилось, что производственную деятельность компания не осуществляет. Площадка получила статус «фантомной», а информация передана в комитет ветеринарии Волгоградской области, а также в надзорные и правоохранительные органы для принятия оперативных мер, подчеркнули в управлении Россельхознадзора.
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